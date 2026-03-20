В Украине объявили подозрение командиру РФ, который приказал ударить из 'Смерча' по Покровску

Правоохранители установили личность российского командира, который отдал приказ обстрелять Покровск в феврале 2023 года. В результате атакипогибли трое гражданских украинцев, еще 11 человек получили ранения.

Военному преступнику объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев ведения войны. Об этом сообщает проект "Книга палачей украинского народа".

Подробности дела

По данным следствия, 15 февраля 2023 года около 10:01 439-я реактивная артиллерийская бригада ВС РФ ударила фугасными снарядами по микрорайонам Солнечный и Шахтерский в Покровске. Обстрел повредил шесть многоэтажек и здание лицея №2. Атака разрушила два верхних этажа пятиэтажки. В результате 58 квартир признали непригодными для проживания.

В результате удара погибли трое гражданских лиц, среди них супруги пожилого возраста. Еще 11 человек получили ранения, в том числе черепно-мозговые и минно-взрывные травмы.

Правоохранители выяснили, что приказ атаковать город отдал полковник Лапандин Анатолий Анато льевич, уроженец Знаменска Астраханской области. На момент совершения преступления он был командиром 439-й реактивной артиллерийской бригады (в/ч 48315). Это единственная в Южном военном округе РФ бригада, вооруженная системами "Смерч" и "Торнадо-С" калибра 300 мм.

Лапандин отвечал за планирование ударов, распределение боеприпасов и координацию подразделений во время обстрелов. Его подозревают в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сотрудники СБУ сообщили о подозрении еще одному российскому военному, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник жестоко убил гражданскую женщину во время временной оккупации Киевской области.

Также OBOZ.UA сообщал, сотрудники СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении российскому генералу, который причастен к военным преступлениям. Злоумышленник командовал ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

