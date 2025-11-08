В Тернополе выпивший мужчина пытался сбежать из ТЦК и упал с пятого этажа: подробности инцидента

В Тернополе военнообязанный мужчина пытался убежать через окно из местного территориального центра комплектования. В результате падения с 5 этажа мобилизованный травмировался, его доставили в больницу.

Детали инцидента сообщили в пресс-службе Тернопольского областного ТЦК и СП. Известно, что на момент прибытия в ценр, задержанный был пьян.

Подробности инцидента

8 ноября около полуночи в Тернопольский областной ТЦК и СП доставили военнообязанного мужчину, который нарушил требования военно-учетного законодательства и был пьян. Гражданин не имел отсрочки или бронирования от мобилизации.

Из-за состояния задержанного, работники ТЦК не могли провести процессуальные действия по привлечению к административной ответственности. Поэтому мужчину временно разместили в комнате отдыха для военнообязанных, что находится на 5 этаже.

Около 03:50 мужчина пошел в санузел, самостоятельно достал из окна стекло и пытался спуститься вниз, связав собственную одежду. Попытка побега оказалась неудачной – задержанный сорвался вниз и упал на крышу столовой, на первом этаже.

На место происшествия сразу вызвали "скорую". Медики оказали пострадавшему помощь и госпитализировали в реанимацию. По состоянию на 8 октября, его состояние стабильное.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, продолжается служебное расследование.

