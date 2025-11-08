'Наглый и демонстративный удар': Зеленский призвал мир не оставлять Путину шансов продолжать войну

Президент Владимир Зеленский назвал удар россиян в ночь на 8 ноября демонстративным и наглым, поскольку страна-агрессор показывает такими действиями безнаказанность и слабое давление на нее со стороны мира. На главу Кремля Владимира Путина нужно больше давить, чтобы у РФ не остались средства к существованию в условиях войны.

Об этом в своем традиционном обращении подчеркнул глава государства. Отдельно он поблагодарил спасателей, руководителей общин, силы ПВО и партнеров за работу, которую они выполняют на благо Украины.

Президент о циничном ударе врага

Зеленский сообщил, что работы по восстановлению после ночного удара до сих пор продолжаются. По его словам, обстрел был массированным: зафиксировано не менее 25 баллистических ракет, а также аэробаллистические и крылатые ракеты, кроме того, было задействовано более 450 беспилотников различных типов.

"Очень наглый, во многом удар демонстративный. Давления на Россию мало, и любые послабления в уже существующих форматах давления только мотивируют Путина затягивать эту войну, наносить больший вред нашей стране, нашим людям, также и другим в мире. Слабость реагирования на российскую наглость дает мотив России продолжать войну. Нужно столько санкций, столько давления, столько поддержки жизни, чтобы у России не остались средств к существованию в условиях войны", – подчеркнул президент.

Враг атаковал украинские города, нацелившись на энергетическую инфраструктуру и мирное население. В Днепре российский беспилотник попал в жилой дом, что привело к гибели трех человек. Еще один человек, по словам главы государства, погиб в результате удара по Харькову.

"Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Задействованы все службы. С ночи я на связи со всеми ответственными должностными лицами, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, поставки воды, тепла в тех городах, где были повреждения. Чиновники должны быть в регионах: в Харькове, на Полтавщине, Днепровщина наша, наша Кировоградщина, в Донецкой области, в Херсоне – во всех тех регионах, где сейчас нужно принимать оперативные решения и помогать нашим людям", – говорится в обращении Зеленского.

Политик добавил, что областная власть должна получить всю необходимую поддержку от центральных органов, также государственном и местном уровнях должны быть обеспечены все первоочередные потребности населения.

Украине нужны дополнительные системы ПВО

Украинский лидер проинформировал, что минувшей ночью Силы обороны уничтожили более 400 беспилотников. Это стало результатом эффективной работы подразделений беспилотных систем, армейской авиации и мобильных огневых групп. Отдельно зафиксирована успешная работа средств радиоэлектронной борьбы и часть ракет удалось сбить, хотя, отмечает Зеленский, противодействие баллистическим и аэробаллистическим ударам остается чрезвычайно сложной задачей.

"Лишь некоторые системы в мире могут сбивать такие ракеты, эффективно сбивать, и, чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам. Мы работаем с партнерами, с Америкой, чтобы купить дополнительные "Петриоты", очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут", – подчеркнул глава государства.

Президент наградил бойцов Десантно-штурмовых войск

В заключение Зеленский поздравил украинские Десантно-штурмовые войска с их профессиональным днем, он наградил бойцов поблагодарил за их службу.

"Сегодня важный день, профессиональный день весомой составляющей наших Сил обороны – день наших Десантно-штурмовых войск. Воины, без которых не бывает действительно сильных украинских результатов. И в каждой действительно горячей точке фронта действуют наши десантники вместе с другими нашими воинами. Я хочу поблагодарить вас, гордимся вами, и обязательно уважаем украинских воинов. Имел честь сегодня вас наградить именно здесь. Спасибо вам!" – резюмировал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку российских оккупантов по Украине в ночь на 8 ноября, во время которой враг направил на нашу территорию более 450 дронов и 45 ракет. Глава государства убежден, что цели противника остаются неизменными – это жилые дома, энергетика и инфраструктура.

