В Румынию через горные тропы: в Украине разоблачили группу, которая переправляла мужчин призывного возраста за границу. Фото

В Украине прекратили деятельность организованной группы, которая за десятки тысяч долларов переправляла мужчин призывного возраста в Румынию вне пунктов пропуска. Злоумышленников задержали на Закарпатье при попытке очередного нелегального перехода через горную местность.

Видео дня

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура.

Канал незаконной переправки организовал работник филиала "Выгодское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" вместе со своей сожительницей и ее сыном. К схеме также привлекли еще трех местных жителей, каждый из которых выполнял четко определенную роль – от поиска клиентов до логистики и сопровождения в пограничной зоне.

Поиском желающих выехать за границу занимался сын сожительницы, который находится в Чешской Республике. Он контактировал с потенциальными клиентами через Telegram-каналы и личные связи, после чего передавал инструкции по маршруту, вещей и правил перехода границы.

Мужчин забирали в Ивано-Франковске, доставляли в поселок Выгода, где временно размещали в мотеле и ограничивали в передвижении. Далее их перевозили в район Яблуницы, где получали основную часть средств, после чего сопровождали пешком через лесные массивы в обход блокпостов в направлении Румынии.

Попытку нелегальной переправки прекратили на окраине населенного пункта Лазещина – примерно за 25 километров до государственной границы. Правоохранители задокументировали передачу 17 тысяч долларов США от двух мужчин, еще один должен был оплатить 10 тысяч евро после успешного перехода.

Во время обысков изъяты наличные, мобильные телефоны, радиостанции и три автомобиля – Volkswagen, Skoda и Toyota.

Всем пятерым фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи готовят документы для объявления в международный розыск одного из ключевых участников схемы, который сейчас находится за границей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине предотвратили незаконную переправку людей через границу с Румынией. Группа мужчин планировала пройти через госграницу, а организатор должен был получить за это эквивалент 45 тысяч евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!