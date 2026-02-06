Схема на €45 тыс: в Украине сорвали попытку незаконного пересечения границы с Румынией группой мужчин. Фото

В Украине предотвратили незаконную переправку людей через границу с Румынией. Группа мужчин планировала пройти через госграницу, а организатор должен был получить за это эквивалент 45 тысяч евро.

Однако операция провалилась – пограничники задержали нарушителей буквально в нескольких сотнях метров от границы. Об этом сообщили в ГПСУ.

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили информацию о подготовке незаконной переправки через государственную границу.

Организатор привлек к схеме двух местных проводников и собрал "клиентов" через один из мессенджеров.

В определенное время проводники повели мужчин в направлении границы, но пограничники задержали группу в нескольких сотнях метров от госграницы. Дополнительно группа реагирования задержала еще одного мужчину, который пытался убежать.

Правоохранители установили, что пять человек из Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской областей и Киева должны были уплатить организатору общую сумму, эквивалентную €45 тыс. Часть средств уже передали заранее.

В отношении задержанных составлены материалы об административных правонарушениях. Сообщение по статье 332 УКУ направлено в правоохранительные органы, сведения внесены в ЕРДР. Продолжаются мероприятия по установлению места пребывания главного организатора схемы.

