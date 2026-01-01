В Ривне в новогоднюю ночь поймали пьяного 'Санту' на Mercedes: патрульные показали видео

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на объездной дороге Ривного правоохранители остановили автомобиль "Санты". Мужчина в красном костюме и с белой бородой сел за руль пьяным – алкотестер показал 2,25 промилле при норме в 0,2.

Об этом случае рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. На своей странице в Facebook он опубликовал видео с нагрудной камеры правоохранителя.

Белошицкий раскрыл детали "неновогодней" истории. Установлено, что Mercedes-Benz двигался по окрестностям Ривного во время комендантского часа. Поэтому машина "вызвала закономерную реакцию у патрульных – ее остановили для выяснения обстоятельств".

"За рулем – человек в костюме Санта-Клауса, но с одним нюансом: признаки празднования явно смешались с признаками алкогольного опьянения", – отметил Белошицкий.

Подозрения копов подтвердились: "драгер" определил, что содержание алкоголя в крови водителя составляло 2,25 промилле.

"На этом путешествие "Санты" завершилось: на водителя составили соответствующие материалы, а (оленей) машину эвакуировали на штрафплощадку", – пошутил Белошицкий.

Добавим, что сам водитель, общаясь с патрульными, утверждал, что пил шампанское. "Хочется кого-то поздравить", – признался он. Один из полицейских ответил, что это вполне нормально в праздник Нового года, однако не за рулем транспортного средства.

Всего в ночь наступления Нового 2026 года украинские полицейские составили 135 административных протоколов по ст. 130 КУоАП (управление ТС в состоянии опьянения).

"Алкоголь и руль – несовместимы. Ни одно застолье не стоит того, чтобы рисковать жизнью", – подчеркнул Белошицкий.

