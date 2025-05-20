Готовил покушение на Зеленского: в Польше будут судить местного агента ГРУ
В Польше во вторник, 20 мая, передали в суд дело агента военной разведки России, который подозревают в соучастии в подготовке возможного покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Фигуранту грозит восемь лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресслужба Национальной прокуратуры Польши. Как отмечается, во вторник прокурор Мазовецкого отделения Департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией направил в Окружной суд Варшавы обвинительное заключение в отношении Павла К.
Его обвиняют в готовности действовать в интересах иностранной разведки против Республики Польша (статья 130 п. 3 польского Уголовного кодекса).
Павел К. был арестован 17 апреля 2024 года в Польше. По ходатайству прокурора Окружной суд столицы Варшавы применил в отношении него меру пресечения в виде временного ареста.
По данным следствия, Павел К. заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с гражданами РФ, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины.
Планировал покушение на Зеленского
Агент ГРУ РФ получил задание собирать данные о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка с целью, в частности, содействовать планированию спецслужбами России возможного покушения на Владимира Зеленского.
Сообщение о возможном совершении преступления Павлом К. поступило в Национальную прокуратуру из Офиса генерального прокурора Украины.
В ходе расследования Национальная прокуратура Польши и Агентство внутренней безопасности сотрудничали также со Службой безопасности Украины.
Сотрудничество с украинскими правоохранительными органами позволило собрать доказательства и сделать важные следственные выводы, говорится в сообщении.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Расследование проводилось Агентством внутренней безопасности Польши под руководством Мазовецкого отделения Пограничной службы.
Как писал OBOZ.UA, в апреле в Польше сообщили, что Агентство внутренней безопасности задержало 47-летнего гражданина Украины, которого подозревают в работе на ГРУ. По данным следствия, мужчина собирал для страны-агрессора данные о военных объектах в Мазовецком воеводстве.
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