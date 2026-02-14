В 'пакет услуг' входили даже кусачки для забора: в Одесской области переправщика через границу поймали с поличным. Фото

Пограничники совместно с правоохранителями задержали 18-летнего жителя Одесской области, когда тот пытался доставить мужчину к украинско-молдавской границе. Юноша планировал переправить "клиента" за границу за денежное вознаграждение.

О происшествии сообщили в Государственной пограничной службе. По данным следствия, желающего незаконно пересечь границу, молодой человек нашел через знакомых. В стоимость его услуг, кроме сопровождения, входило обеспечение специальным инвентарем, в частности кусачками, чтобы разрезать забор.

Дельца задержали "на горячем", в момент транспортировки пассажира. Ему объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ст. 332 Уголовного кодекса Украины). По состоянию на момент публикации, молодой человек находится под стражей. В качестве альтернативы суд определил возможность внесения более 266 тысяч гривен залога.

Незаконное пересечение границы: последние новости

Оперативники Черновицкого пограничного отряда получили данные о подготовке незаконной переправки лиц через государственную границу. Организатор привлек двух местных проводников и подбирал "клиентов" через мессенджер.

В определенное время проводники повели мужчин к границе, но пограничники задержали группу в нескольких сотнях метров от госграницы. Вместе с этим группа реагирования задержала мужчину, который пытался убежать.

Правоохранители установили, что пять человек из Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Луганской областей и Киева должны были заплатить организатору около 45 тысяч евро.

Кроме этого, в Винницкой области 31-летний мужчина погиб, пытаясь переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пересечь границу.

Инцидент произошел в городе Ямполь Могилев-Подольского района, на границе с Молдовой. Мужчина дошел по льду до одного из островов, после чего решил плыть, что и стало роковой ошибкой.

Из-за минусовой температуры и сильного течения он не смог длительное время удержаться на воде. Пограничники заметили его движение, но из-за непогоды не смогли спасти пострадавшего. Тело погибшего водолазы достали только на следующий день.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

