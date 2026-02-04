Трагедия на Днестре: мужчина утонул в реке, пытаясь пересечь границу. Фото

В Винницкой области 31-летний украинец утонул, пытаясь переплыть реку. Таким образом он хотел пересечь государственную границу.

О трагедии сообщили в Госпогранслужбе. Отмечается, что мужчину не успели спасти из-за сложных погодных условий.

Что произошло

Трагедия произошла в городе Ямполь Могилев-Подольского района Винницкой области, который расположен на границе с Молдовой на левом берегу реки Днестр.

31-летний мужчина, вероятно, пытался нелегально пересечь госграницу через реку.

Он перешел часть Днестра по льду и добрался до одного из островов вблизи берега. А дальше решил двинуться вплавь, что стало роковой ошибкой для него.

Минусовая температура и стремительное течение Днестра не позволили мужчине долго продержаться на воде.

Пограничный наряд зафиксировал движение мужчины в направлении реки. Однако из-за непогоды пограничники не успели добраться до места трагедии и спасти нарушителя.

Тело погибшего водолазы достали на поверхность только через сутки.

"В очередной раз призываем граждан не рисковать жизнью и не пытаться пересечь границу в неустановленных местах", – в очередной раз обратились к украинцам в Госпогранслужбе.

