В Одессе мужчина инсценировал ограбление собственной квартиры, чтобы жена не ссорилась из-за потраченных денег: подробности

В Одессе мужчина инсценировал ограбление своей квартиры, чтобы погасить накопленные долги и избежать ссоры с женой. "Вор" вынес из квартиры наличные, украшения и две шубы.

Однако правоохранители быстро выяснили, что кража была не настоящая. Об этом говорится на сайте "Думская".

Детали дела

По информации Хаджибейского районного суда, 30 ноября 2025 года мужчина придумал интересную схему, чтобы объяснить жене исчезновение около полумиллиона гривен, ювелирных изделий и двух дорогих шуб – он решил инсценировать кражу.

Бывший милиционер достал наличные из сейфа, забрал украшения из шкафа и вынес все вместе с мехами в гараж. Далее фигурант быстро погасил банковские кредиты, оформленные на себя и жену.

После этого мужчина вернулся домой, намеренно устроил беспорядок, чтобы создать имитацию обыска и обратился в полицию с заявлением об ограблении.

Впрочем, несмотря на предыдущий опыт работы в правоохранительных органах, ему не удалось ввести следствие в заблуждение, ведь правоохранители оперативно установили, что никакого проникновения не было, а исчезновение имущества инсценировал сам заявитель.

В суде мужчина полностью признал свою вину и объяснил поступок сложным финансовым положением семьи и опасением реакции жены из-за потраченных средств.

Как наказали "вора"

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о тяжком преступлении с созданием искусственных доказательств).

Учитывая искреннее раскаяние и наличие двух несовершеннолетних детей наказание оказалось мягким – один год испытательного срока.

Отныне осужденный должен периодически появляться для регистрации в органах пробации и не имеет права выезжать за пределы Украины без соответствующего разрешения.

