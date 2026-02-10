В Киеве рецидивист ограбил супермаркет, потому что сильно хотел выпить. Подробности и видео преступления

В Киеве задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, ограбил супермаркет. Злоумышленник объяснил свои действия сильным желанием выпить.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы охранники остановили мужчину, который похитил товар из супермаркета.

Полицейские установили, что неизвестный мужчина пытался незаметно для персонала вынести из помещения магазина алкогольные напитки. Его действия заметила кассирша и помешала совершению кражи. Отмечается, что разъяренный неудачной попыткой, злоумышленник схватил ящик со слабоалкогольными напитками и выбежал из магазина, однако, его быстро догнали охранники.

"Полицейские задержали нарушителя – им оказался 33-летний киевлянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений и причинение телесных повреждений. Правоохранителям мужчина объяснил свои действия сильным желанием выпить", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, инсценировали разбойное нападение на магазин по продаже табака. Злоумышленники пошли на такой шаг ради кражи 90 тысяч гривен из кассы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!