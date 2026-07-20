В Мелитополе полицейский перешел на сторону оккупантов и поплатился

Полицейский из Мелитополя Сергей Емельянов после оккупации города и части Запорожской области перешел на сторону оккупантов. Он устроился в созданный оккупантами репрессивный орган, охранял незаконный "референдум" и участвовал в "рейдах" оккупантов на ВОТ.

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Суд признал предателя виновным в государственной измене, ему вынесен заочный приговор: 15 лет лишения свободы. Подробности сообщает проект "Хочу к своим".

Суд вынес приговор предателю из Мелитополя

Как сообщили в "Хочу к своим", коллегия судей Коммунарского районного суда города Запорожья вынесла заочный приговор бывшему украинскому полицейскому, который после начала полномасштабного вторжения России перешел на сторону врага в оккупированном Мелитополе.

Речь идет о 42-летнем уроженце Харьковской области Сергее Емельянове, который к началу полномасштабной войны проживал в селе Семеновка под Мелитополем.

Суд признал его виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Старт расследованию деятельности этого коллаборациониста дало издание "РІА Південь" ("РИА-Мелитополь"), журналисты которого первыми идентифицировали одного из представителей верхушки местных коллаборантов и опубликовали информацию о его сотрудничестве с российскими оккупационными структурами.

"Впоследствии эти сведения стали предметом расследования украинских правоохранительных органов", — отметили в "Хочу к своим".

Что известно о Емельянове и его сотрудничестве с оккупантами

До полномасштабной войны старший сержант Сергей Емельянов работал полицейским в городском отделении полиции Мелитополя. Однако вместо защиты Родины уже в середине апреля 2022 года он добровольно согласился на сотрудничество с оккупационной администрацией РФ.

По данным следствия, Емельянов устроился на "службу" в незаконно созданный карательный орган – так называемое "УВД по городу Мелитополю и Мелитопольскому району", заняв должность в патрульно-постовой службе.

"Благодаря негласным следственным действиям и перехвату электронных баз данных оккупантов следствию удалось получить уникальный документ – зарплатную ведомость за апрель 2022 года. Из неё стало известно, что за измену присяге старшему сержанту Емельянову ежемесячно выплачивали оклад в размере 45 000 российских рублей", – уточнили в проекте.

В материалах дела фигурируют также архивные списки "УВД", согласно которым Емельянов был официально привлечен к охране общественного порядка во время проведения незаконного "референдума" о присоединении Запорожской области к РФ, который оккупанты проводили в захваченной ими части украинского региона с 23 по 27 сентября 2022 года.

"Несмотря на формат судебного процесса in absentia (в отсутствие обвиняемого),свидетели представили исчерпывающие факты преступной деятельности предателя в Мелитополе: один из ключевых свидетелей обвинения рассказал в суде, что лично видел Емельянова на одном из блокпостов на въезде в оккупированный город. Предатель проверял документы у гражданских лиц и был вооружен автоматом Калашникова", – отметили в "Хочу к своим".

Этот свидетель рассказал: он был потрясён тем, что на блокпосту оккупантов Емельянов стоял в форме Национальной полиции Украины: он лишь сорвал с неё украинские знаки различия, заменив их на российские шевроны.

Впоследствии этот же свидетель встретил коллаборанта в самом Мелитополе возле городского рынка. На тот момент Емельянов уже сменил маскировку и был одет в черную форму российской "полиции". Он стоял возле служебного автомобиля вместе с другими полицейскими, патрулировавшими торговые ряды.

"Особый интерес в материалах дела представляют рассекреченные аудиозаписи телефонных разговоров мелитопольских предателей, полученные в ходе контрразведывательных мероприятий спецслужб. Так, 21 мая 2022 года в 14:21 был зафиксирован панический телефонный разговор между Емельяновым и другим местным полицейским по поводу неправильно припаркованного служебного внедорожника Mitsubishi Outlander, который мешал проезду к захваченному зданию ведомства. Из разговора становится понятна причина суматохи: в оккупированный город как раз приезжал высокопоставленный российский куратор. На что тот, используя нецензурную лексику, ответил, что машина припаркована нормально, а внутри авто находится их "броня" (экипировка) и другие вещи", – описали в "Хочу к своим" еще один из эпизодов, содержащийся в материалах дела.

Из аудиоперехватов за май 2022 года следует, что кандидатуру Сергея Емельянова лично утверждали представители ФСБ РФ, курировавшие создание силового блока в Мелитопольском районе. В частности, начальница отдела кадров оккупационной полиции согласовывала списки для изготовления поддельных служебных удостоверений для Емельянова и его сообщников, докладывая кураторам, что им "разрешили набрать в ГБР (группы быстрого реагирования) до 30 человек".

Изучив все аудиозаписи, показания и финансовые данные противника , коллегия судей Коммунарского райсуда признала Сергея Емельянова виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ему назначено суровое наказание:

15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества в пользу государства (включая арестованный земельный участок площадью 0,1936 га в Запорожской области).

в пользу государства (включая арестованный земельный участок площадью 0,1936 га в Запорожской области). Лишение специального звания "старший сержант полиции ".

". Запрет на занятие любых должностей в органах государственной власти и правоохранительных структурах Украины сроком на 3 года после отбытия наказания.

В проекте также призвали:

тех, кто знает об украинцах, сотрудничающих с врагом, писать сюда.

тех, кто по каким-либо причинам начал такое сотрудничество и желает его прекратить – обращаться сюда.

тех, кого тянет к "березкам", памятникам Пушкину и любителям "русского мира" на территории РФ – обращаться за помощью в выезде в Россию сюда.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторое время назад суд вынес приговор предателю, который готовил серию терактов в Киеве.

Однако расплачиваются за измену бывшие украинцы не только в судах. Например, в дом родителей блогера-предателя Игоря Синяка, который игнорировал войну, попала ракета.

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