"Теперь мы бомжы". В дом родителей блогера-предателя Игоря Синяка, который игнорировал войну, попала ракета

Дом родителей российского блогера Игоря Синяка, который родился в Украине, но после переезда в РФ сделал там карьеру и после начала полномасштабной войны не высказывается на политические темы, был разрушен в результате российского ракетного удара.

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Об этом он сообщил 15 июля в своих InstaStories. По словам Синяка, ракета попала в дом его родителей в Краматорске, откуда он сам родом.

На момент атаки они находились за пределами Украины, поэтому не пострадали, однако сам дом почти полностью разрушен.

"Буквально час назад ракета попала в дом моих родителей в Украине. От дома практически ничего не осталось. Мои родители в порядке, они не в Украине. Пусть будет проклята эта еб**ая война", – написал блогер.

Также он опубликовал видео, на котором его мать плачет, рассказывая, что лишилась единственной недвижимости, которая у нее была.

"Теперь мы официально бездомные. Даже ничего не осталось. Даже фотографий. У меня нет слов. Как жаль", – сказала женщина.

Игорь Синяк родился в Краматорске, однако еще в детстве вместе с родителями переехал в Россию. Там он приобрел популярность как блогер, участвовал в российских телешоу и делал музыкальную карьеру.

После начала полномасштабного вторжения он покинул РФ и поселился в Париже, однако продолжал общаться с российскими знаменитостями и долгое время не высказывал четкой позиции по поводу войны.

Ранее блогер объяснял свое молчание страхом перед российским законодательством. Он заявлял, что не готов открыто поддержать Украину или даже называть войну войной, чтобы не подвергнуться уголовному преследованию в РФ.

Лишь позже Синяк назвал происходящее "п**децом".

В июне этого года блогер также неожиданно заговорил на украинском языке на фоне массированных атак на территории России. Тогда он процитировал известное приветствие телеведущей Ольги Фреймут – "Вітаємо вас, друзі, і вам, вороги, привіт", после чего снова перешел на русский.

Как писал OBOZ.UA, в начале 2026 года Синяк сообщил об ограблении своей квартиры в Париже. По его словам, двое вооруженных мужчин ворвались в квартиру, угрожали ему ножом и вынесли ценные вещи и ювелирные изделия. Блогер утверждал, что нападение было спланировано, поскольку преступники знали, где именно хранились драгоценности.

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