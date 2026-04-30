В Харькове взорвался автомобиль, пострадал прохожий: что известно

Поздно вечером 29 апреля в Шевченковском районе Харькова, возле супермаркета, взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. А именно – пострадал прохожий 1988 года рождения. Мужчина сейчас госпитализирован.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Харьковской области. В машине, которая взорвалась на проспекте Победы, никого не было, в свою очередь отметили в региональном отделении национального вещателя.

Что произошло на улице

Сообщение о взрыве автомобиля возле супермаркета на проспекте Победы в полицию поступило около 20:50. В результате взрыва возник пожар.

"На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники полиции. Сейчас пожар локализован. Правоохранители проводят осмотр места происшествия,устанавливают очевидцев и все обстоятельства взрыва", – отметили в полиции.

Кто пострадал

В машине, которая взорвалась на проспекте Победы, никого не было, отметили в местном Центре экстренной медпомощи. Ранен – 27-летний парень, который проходил мимо, у него повреждены мягкие ткани головы. Его госпитализировали.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате взрыва также получило повреждения здание супермаркета. Причем, по словам городского головы,на момент инцидента внутри находилось значительное количество людей.

Также, по предварительной информации, было повреждено девять автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее в Харькове произошли сразу два чрезвычайных инцидента. Так, пьяный мужчина стрелял из стартового пистолета в метро; этот нарушитель уже задержан. Другой случай произошел вблизи супермаркета в Салтовском районе – там неизвестный взорвал гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!