УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Харькове взорвался автомобиль, пострадал прохожий: что известно

Михаил Левакин
Расследование
2 минуты
459
В Харькове взорвался автомобиль, пострадал прохожий: что известно

Поздно вечером 29 апреля в Шевченковском районе Харькова, возле супермаркета, взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек. А именно – пострадал прохожий 1988 года рождения. Мужчина сейчас госпитализирован.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Харьковской области. В машине, которая взорвалась на проспекте Победы, никого не было, в свою очередь отметили в региональном отделении национального вещателя.

Что произошло на улице

Сообщение о взрыве автомобиля возле супермаркета на проспекте Победы в полицию поступило около 20:50. В результате взрыва возник пожар.

"На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники полиции. Сейчас пожар локализован. Правоохранители проводят осмотр места происшествия,устанавливают очевидцев и все обстоятельства взрыва", – отметили в полиции.

Кто пострадал

В Харькове взорвался автомобиль, пострадал прохожий: что известно

В машине, которая взорвалась на проспекте Победы, никого не было, отметили в местном Центре экстренной медпомощи. Ранен – 27-летний парень, который проходил мимо, у него повреждены мягкие ткани головы. Его госпитализировали.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате взрыва также получило повреждения здание супермаркета. Причем, по словам городского головы,на момент инцидента внутри находилось значительное количество людей.

В Харькове взорвался автомобиль, пострадал прохожий: что известно

Также, по предварительной информации, было повреждено девять автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, сутками ранее в Харькове произошли сразу два чрезвычайных инцидента. Так, пьяный мужчина стрелял из стартового пистолета в метро; этот нарушитель уже задержан. Другой случай произошел вблизи супермаркета в Салтовском районе – там неизвестный взорвал гранату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!