В Черновцах задержали правоохранителя-организатора незаконного пересечения границы: детали схемы. Фото

В Черновцах разоблачили действующего правоохранителя, пытавшегося организовать незаконный канал для пересечения государственной границы. Он планировал за 6000 долларов подкупить военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, чтобы вывезти мужчин призывного возраста в Польшу.

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Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, пограничник не пошел на преступление и сообщил о попытке коррупции компетентные органы. После этого была начата совместная операция, в которой принимали участие Госпогранслужба, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, а также специалисты по внутренней безопасности и уголовному анализу.

В воскресенье, 11 мая, на железнодорожной станции "Ягодин" межведомственная группа задержала трех человек – жителей Винницкой, Львовской областей и Черновцов. Все они должны были нелегально пересечь границу поездом "Киев-Холм".

"В ходе расследования также задокументирована причастность к схеме двух бывших правоохранителей. Организатор задержан, у него проведен обыск", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили в Киеве адвоката, который, по информации следствия, за деньги способствовал своим клиентам в уклонении от мобилизации. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 10 тысяч долларов.

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