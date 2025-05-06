Помогал клиентам за вознаграждение уклоняться от мобилизации: в Киеве разоблачили адвоката. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили в Киеве адвоката, который, по информации следствия, за деньги способствовал своим клиентам в уклонении от мобилизации. Стоимость "услуг" составляла от 5 до 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, 51-летний адвокат решил "расширить" перечень услуг для клиентов призывного возраста, предлагая им незаконные пути избежания мобилизации. Он использовал свои связи со служащими одного из ТЦК и СП города Киева и, находясь в роли пособника, подстрекал клиентов к даче взятки.

Так, в 2024 году одному из своих заказчиков злоумышленник пообещал оформление заключения ВВК, подтверждающего непригодность к прохождению военной службы с последующим снятием с воинского учета. Цена такой "услуги" составила 10 тысяч долларов.

Другому заявителю в апреле 2025 года юрист предложил "решение вопроса" о снятии его с розыска за нарушение воинского учета. Также в "пакет услуг" входило дальнейшее бронирование от призыва путем фиктивного трудоустройства на одном из предприятий стратегического значения. За свои услуги адвокат попросил вдвое меньше – 5 тысяч долларов.

Сразу после передачи взятки злоумышленник был задержан, а следователи изъяли у него документы, мобильный телефон и деньги. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили в Киеве очередную схему переправки уклонистов через границу. Организаторами "бизнеса" оказались переселенец из Донецкой области и бывший военный.

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