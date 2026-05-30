Мужчина обратился в суд из-за доставки в ТЦК несмотря на снятие с воинского учета: чем все закончилось
Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, в которые обратился мужчина, заявивший, что его незаконно задержали работники территориального центра комплектования и принудительно доставили для прохождения военно-врачебной комиссии. Суд постановил, что заявленные исковые требования требуют рассмотрения в порядке административного судопроизводства.
Об этом отмечает Судебно-юридическая газета. В 2008 году мужчина был снят с воинского учета по состоянию здоровья и имел соответствующие документы, которые это подтверждают.
Что известно о деле
В апреле 2025 года мужчина обратился в суд с иском против территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он утверждал, что 31 марта 2025 года работники ТЦК силой посадили его в автомобиль и доставили в помещение центра комплектования. Мужчина отметил, что в 2008 году он был снят с воинского учета по состоянию здоровья и имел соответствующие подтверждающие документы.
"Сначала истец просил признать противоправными действия по его задержанию, отменить решение о вызове для уточнения военно-учетных данных и привлечь должностное лицо ТЦК к ответственности. Впоследствии после устранения недостатков искового заявления он уточнил требования и просил, в частности, признать противоправными действия по его задержанию, а также действия, которые, по его мнению, препятствовали осуществлению адвокатской деятельности его представителя", – говорится в материале.
Одесский окружной административный суд, а затем и Пятый апелляционный административный суд закрыли производство по делу.
Суды основывались на том, что истец фактически оспаривает действия работников ТЦК по задержанию и препятствованию адвокатской деятельности, которые, по их мнению, были совершены не при реализации властных управленческих функций. Поэтому они постановили, что спор не относится к административной юрисдикции.
"Кроме того, именно на этих основаниях суды первой и апелляционной инстанций считали, что описанные истцом действия могут содержать признаки уголовных или административных правонарушений, а оценку таким обстоятельствам должны предоставлять правоохранительные органы", – отмечается в материале.
Что решил Верховный Суд
Верховный Суд с такими выводами не согласился. Ведь предметом спора является не обжалование повестки и не вопрос привлечения должностных лиц к ответственности, а законность действий ТЦК по доставке лица в помещение центра комплектования и его направление на ВВК.
Таким образом, Кассационный административный суд удовлетворил кассационную жалобу представителя истца, отменил постановление Одесского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда.
Дело направлено в Одесский окружной административный суд для продолжения рассмотрения.
Кто имеет право на отсрочку от призыва
Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.
Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:
- работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;
- лица с инвалидностью;
- лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;
- лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);
- лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;
- лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;
- лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;
- лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;
- опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;
- работники военного управления;
- студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);
- научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).
