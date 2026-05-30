Мужчина обратился в суд из-за доставки в ТЦК несмотря на снятие с воинского учета: чем все закончилось

Верховный Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, в которые обратился мужчина, заявивший, что его незаконно задержали работники территориального центра комплектования и принудительно доставили для прохождения военно-врачебной комиссии. Суд постановил, что заявленные исковые требования требуют рассмотрения в порядке административного судопроизводства.

Об этом отмечает Судебно-юридическая газета. В 2008 году мужчина был снят с воинского учета по состоянию здоровья и имел соответствующие документы, которые это подтверждают.

Что известно о деле

В апреле 2025 года мужчина обратился в суд с иском против территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он утверждал, что 31 марта 2025 года работники ТЦК силой посадили его в автомобиль и доставили в помещение центра комплектования. Мужчина отметил, что в 2008 году он был снят с воинского учета по состоянию здоровья и имел соответствующие подтверждающие документы.

"Сначала истец просил признать противоправными действия по его задержанию, отменить решение о вызове для уточнения военно-учетных данных и привлечь должностное лицо ТЦК к ответственности. Впоследствии после устранения недостатков искового заявления он уточнил требования и просил, в частности, признать противоправными действия по его задержанию, а также действия, которые, по его мнению, препятствовали осуществлению адвокатской деятельности его представителя", – говорится в материале.

Одесский окружной административный суд, а затем и Пятый апелляционный административный суд закрыли производство по делу.

Суды основывались на том, что истец фактически оспаривает действия работников ТЦК по задержанию и препятствованию адвокатской деятельности, которые, по их мнению, были совершены не при реализации властных управленческих функций. Поэтому они постановили, что спор не относится к административной юрисдикции.

"Кроме того, именно на этих основаниях суды первой и апелляционной инстанций считали, что описанные истцом действия могут содержать признаки уголовных или административных правонарушений, а оценку таким обстоятельствам должны предоставлять правоохранительные органы", – отмечается в материале.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд с такими выводами не согласился. Ведь предметом спора является не обжалование повестки и не вопрос привлечения должностных лиц к ответственности, а законность действий ТЦК по доставке лица в помещение центра комплектования и его направление на ВВК.

Таким образом, Кассационный административный суд удовлетворил кассационную жалобу представителя истца, отменил постановление Одесского окружного административного суда и постановление Пятого апелляционного административного суда.

Дело направлено в Одесский окружной административный суд для продолжения рассмотрения.

Кто имеет право на отсрочку от призыва

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

