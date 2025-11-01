В Чехию экстрадировали участника мошеннического колл-центра, которого разыскивал Интерпол. Фото

Украинские правоохранители совместно с полицией Чехии экстрадировали 28-летнего гражданина этой страны, которого разыскивал Интерпол. Его подозревают в причастности к деятельности международной преступной организации, занимавшейся мошенничеством через колл-центры.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины. По данным ведомства, это уже не первый участник сети, которого передали в Чехию для привлечения к уголовной ответственности.

"Совместными действиями правоохранительных органов Украины и Республики Чехия была ликвидирована деятельность сети мошеннических колл-центров, которые выманивали деньги у граждан ЕС. Сейчас задержан и выдан чешской полиции еще один фигурант разоблаченной схемы", – говорится в сообщении.

Ликвидация мошеннической сети и задержание участников

Ранее в рамках международной спецоперации правоохранители разоблачили организованную группу, которая обманывала граждан стран ЕС, в частности Чехии. Преступники звонили жертвам, вводили их в заблуждение и получали доступ к банковским счетам.

Сеть колл-центров координировал житель Днепра 1992 года рождения. В состав группировки также входили граждане Чехии, которые работали "операторами", общаясь с потерпевшими.

Несколько членов группы уже задержаны и переданы иностранным правоохранителям. Другие были объявлены в международный розыск через базы Интерпола, с целью ареста и последующей экстрадиции. Среди таких – 28-летний гражданин Чехии, которого задержали оперативники криминальной полиции в Винницкой областии изъяли у него поддельное удостоверение одной из международных организаций.

Задержанный гражданин передан представителям полиции Чехии для привлечения к ответственности за участие в мошеннической схеме. Операцию по экстрадиции провели совместно работники Департаментов уголовного розыска, международного полицейского сотрудничества Нацполиции и пограничной службы Украины.

Продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения и задержания других участников преступной группировки.

