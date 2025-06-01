Уже во второй раз: РФ опозорилась фейком об украинском переводчике, который 'сбежал' с переговоров в Турции

Российская пропаганда уже второй раз запустила фейк о якобы побеге украинского переводчика – он якобы сбежал с переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле. Впервые подобную выдумку россияне распространяли после переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии в марте этого года.

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В обоих случаях в ход пошли фейковые "сюжеты" авторитетных местных СМИ, впрочем "спалились" российские пропагандисты на ряде грубых ошибок. Подробности по распространению кремлевской лжи установила фактчекинговая платформа "Проверено. Медиа".

Как установили фактчекеры, ложные сообщения о якобы побеге украинского переводчика, участвовавшего в переговорах с россиянами в Стамбуле 16 мая и якобы сбежавшего оттуда через Болгарию в одну из европейских стран, российские ресурсы массово начали распространять 19 мая – после многочисленных истерик относительно того, что во время переговоров украинская делегация пользовалась услугами переводчика.

Ссылались пропагандисты при этом на CNN Türk и якобы выпущенный изданием видеосюжет.

По версии россиян, переводчик по имени Олег Головко выехал в Болгарию на автомобиле, а оттуда уехал в другую страну.

Эту историю распространили главные кремлевские пропагандистские СМИ, а также ряд Z-каналов, обеспечив сотни тысяч просмотров "сенсации". Некоторые российские пропагандисты пошли еще дальше, заявив, что вместе с Головко из Стамбула якобы сбежал еще и помощник секретаря украинской делегации по фамилии Самойленко.

При этом "Самойленко" пропаганда РФ не показала вообще, а лицо "Головко" (о котором нет упоминаний ни на официальных украинских ресурсах, ни в турецких СМИ) на фото было тщательно заблюрено.

Фактчекеры проанализировали распространенное "видео CNN Türk": оформление ролика напоминает то, что его использует в своих сюжетах этот турецкий телеканал. Однако есть и ряд отличий.

"Во-первых, телеканал выпускает новости исключительно на турецком языке, в его соцсетях нет роликов на английском (на видео же есть английские субтитры. – Ред.). Во-вторых, он не использует субтитры вместе с закадровой музыкой – как правило, оригинальные ролики озвучивает ведущий. В-третьих, логотип CNN Türk в правом нижнем углу выполнен на черной подложке, а в настоящих видео – на прозрачной", – говорится в материале "Проверено".

Фактчекеры не нашли этого ролика ни на сайте CNN Türk, ни в его соцсетях. А в редакции телеканала другому российскому изданию заявили, что не имеют к созданию ролика никакого отношения.

Об этом, в конце концов, свидетельствуют и ряд грубых ошибок, допущенных создателями фейкового видео. Так, на 30 секунде ролика Стамбул назван "столицей Турции", что вряд ли могли бы сделать сотрудники одного из крупнейших турецких телеканалов.

Недоумение, пишет "Проверено", вызывают и некоторые иллюстрации к сюжету. Например, якобы комментарий от представителей турецких властей относительно того, что "Головко" не покидал Международный аэропорт Стамбула, авторы видео проиллюстрировали снимком аэропорта имени Ататюрка, где пассажирские рейсы не принимают с 2019 года.

Красноречивым является и то, кто и как распространял фейк. Преимущественно "новость" о побеге украинского переводчика распространялась на русском языке. А раньше других ее распространил Telegram-канал "Гагаузская республика" (время публикации – 19 мая в 11:12), который уже не раз выступал первоисточником фейковых новостей.

О "Самойленко" в "сюжете CNN Türk" вообще не упоминалось, однако о том, что он якобы поехал в Болгарию вместе с "Головко" писали российские Z-каналы, в частности "военкор" Юрий Котенок.

Практически идентичный фейк о "побеге украинского переводчика" россияне распространяли в марте, после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. Тогда пропагандисты РФ ссылались на "видео телеканала Arab News". Как и в случае с "бегством из Стамбула" фактчекеры доказали, что ролик был фальсифицирован.

"Таким образом, сообщения о побеге украинского переводчика Олега Головко с переговоров в Стамбуле основаны на поддельном видео телеканала CNN Türk. Новости о том, что вместе с ним сбежал еще один член делегации, также не подтверждаются авторитетными источниками", – резюмировали в "Проверено".

Напомним, ранее стало известно, что французский сатирический журнал Charlie Hebdo обратился в суд из-за "обложек" с Зеленским и Макроном. В редакции резко отреагировали на многочисленные фейки, которые распространялись в соцсетях и имели целью дискредитировать Украину, ее власть и западную помощь Киеву и создать впечатление "поддержки" изданием российской агрессии. А это, отметили в редакции, не соответствует действительности.

Также сообщалось, что росСМИ получили указания из Кремля относительно "правильного освещения" переговоров в Стамбуле. Из месседжей, содержащихся в "методичке", следует, что российские власти решили готовить россиян к провалу переговорного процесса и к длительной войне с Украиной.

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