Устроился на несколько заводов, чтобы корректировать удары: СБУ задержала российского агента в Днепре. Фото

СБУ задержала в Днепре агента российской военной разведки, который устраивался на работу на местные заводы для сбора разведданных. Мужчина пытался найти предприятие, связанное с оборонным сектором Украины, чтобы передавать России информацию для подготовки ударов.

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Также он собирал данные о военных объектах и пытался корректировать ракетно-дроновые атаки РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Агент искал завод, связанный с оборонным сектором

По данным СБУ, фигурантом оказался завербованный Россией электрик. В последнее время он сменил несколько мест работы на региональных заводах, пытаясь найти предприятие, работающее на военно-промышленный комплекс Украины.

После трудоустройства в компанию, связанную с оборонным сектором, агента задержали.

Согласно материалам дела, он рисовал для российской стороны картографические схемы предприятий. На них он отмечал помещения с ценным оборудованием, производственные цеха и склады, а также передавал характеристики готовой продукции и графики работы предприятий.

Пытался корректировать удары РФ

Помимо шпионажа на предприятиях, мужчина пытался выявлять и корректировать ракетно-дроновые атаки РФ по пунктам базирования ВСУ и СБУ.

Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства. В ходе обыска изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и связи с куратором.

По данным следствия, им был сотрудник оккупационного "МГБ ЛНР", работающий на российскую военную разведку.

Агенту грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Фигурант находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области СБУ задержала российского агента, который готовил теракт возле административного здания одного из государственных учреждений в Измаиле. По данным следствия, мужчина согласился за деньги сотрудничать с российскими спецслужбами и начал собирать самодельное взрывное устройство.

Его разоблачили ещё до совершения теракта – фигуранта задержали в квартире, когда он заканчивал сборку взрывчатки.

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