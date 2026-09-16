'Начинил' бомбу шурупами и болтами: в Одесской области разоблачили агента РФ, который готовил теракт возле госучреждения. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили российского агента, который готовил теракт вблизи государственного учреждения в Одесской области. На сотрудничество с врагом за финансовое вознаграждение согласился местный наркозависимый.

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Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ подготовить теракт в Одесской области. По итогам упреждающих мер в Белгород-Днестровском районе задержан российский агент, который планировал взорвать административное здание одного из государственных учреждений в Измаиле", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, мужчина планировал установить возле выбранного объекта самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Для усиления поражения взрывчатка была наполнена металлическими шурупами и болтами.

После установки устройства российские спецслужбы планировали дистанционно привести его в действие в час пик. Таким образом они рассчитывали нанести максимальный ущерб гражданскому населению и спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации в южном регионе Украины.

СБУ раскрыла подготовку теракта до его совершения. Фигуранта задержали в его квартире именно в тот момент, когда он заканчивал сборку самодельного взрывного устройства.

Как установило следствие, к преступной деятельности наркозависимого мужчины были привлечены российские спецслужбы. В Telegram-чатах с ним связались представители страны-агрессора и предложили деньги за выполнение задания.

После вербовки мужчина получил от российского куратора подробные инструкции по изготовлению взрывчатки и начал собирать необходимые компоненты. Для обеспечения дистанционного взрыва он оснастил устройство мобильным телефоном, который позволял российской стороне управлять взрывчаткой удаленно.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ предотвратила серию терактов, поджогов и заказного нападения, которые готовились в различных регионах страны. Среди фигурантов дела – бывший заместитель главы ГСЧС и руководитель Черниговской областной организации известной политической силы, который находится за границей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области СБУ задержала российского информатора, который собирал данные о позициях Сил обороны вблизи линии боевого соприкосновения на Волчанском направлении. Мужчина вел разведку примерно в 10 км от фронта и фиксировал места расположения украинских военных.

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