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"Начинил" бомбу шурупами и болтами: в Одесской области разоблачили агента РФ, который готовил теракт возле госучреждения. Фото

Катя Поплюйко
Расследование
2 минуты
459
'Начинил' бомбу шурупами и болтами: в Одесской области разоблачили агента РФ, который готовил теракт возле госучреждения. Фото
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили российского агента, который готовил теракт вблизи государственного учреждения в Одесской области. На сотрудничество с врагом за финансовое вознаграждение согласился местный наркозависимый.

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ подготовить теракт в Одесской области. По итогам упреждающих мер в Белгород-Днестровском районе задержан российский агент, который планировал взорвать административное здание одного из государственных учреждений в Измаиле", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, мужчина планировал установить возле выбранного объекта самодельное взрывное устройство мощностью около 10 кг в тротиловом эквиваленте. Для усиления поражения взрывчатка была наполнена металлическими шурупами и болтами.

После установки устройства российские спецслужбы планировали дистанционно привести его в действие в час пик. Таким образом они рассчитывали нанести максимальный ущерб гражданскому населению и спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации в южном регионе Украины.

Злоумышленник находится под стражей.

СБУ раскрыла подготовку теракта до его совершения. Фигуранта задержали в его квартире именно в тот момент, когда он заканчивал сборку самодельного взрывного устройства.

Как установило следствие, к преступной деятельности наркозависимого мужчины были привлечены российские спецслужбы. В Telegram-чатах с ним связались представители страны-агрессора и предложили деньги за выполнение задания.

После вербовки мужчина получил от российского куратора подробные инструкции по изготовлению взрывчатки и начал собирать необходимые компоненты. Для обеспечения дистанционного взрыва он оснастил устройство мобильным телефоном, который позволял российской стороне управлять взрывчаткой удаленно.

СБУ раскрыла подготовку теракта до его совершения.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

СБУ раскрыла подготовку теракта до его совершения.

Напомним, СБУ предотвратила серию терактов, поджогов и заказного нападения, которые готовились в различных регионах страны. Среди фигурантов дела – бывший заместитель главы ГСЧС и руководитель Черниговской областной организации известной политической силы, который находится за границей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области СБУ задержала российского информатора, который собирал данные о позициях Сил обороны вблизи линии боевого соприкосновения на Волчанском направлении. Мужчина вел разведку примерно в 10 км от фронта и фиксировал места расположения украинских военных.

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