Устанавливала 'видеоловушки': СБУ задержала предательницу, корректировавшую удары РФ по эшелонам ВСУ на Черниговщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали предательницу, которая устанавливала "видеоловушки" с целью корректировки ударов РФ по эшелонам Сил обороны на Черниговщине. Таким образом враг планировал "перерезать" железнодорожную логистику ВСУ в северных регионах Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, фигуранткой оказалась 29-летняя местная безработная, которая искала быстрые заработки на Телеграмм-каналах. Впоследствии она попала во внимание военной разведкой РФ.

"По результатам спецоперации на Черниговщине задержана агент РФ, которая корректировала воздушные удары агрессора по объектам Укрзализныци. Под "прицелом" врага были узловые станции с транзитными поездами и эшелонами, которые, по мнению оккупантов, перевозят на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ", – отмечается в сообщении.

Агент должна была тайно установить видеокамеру с онлайн-трансляцией и внешним аккумулятором вблизи железнодорожного пути. Ее целью было фиксирование движения грузовых поездов в логистический центр Укрзализныци для дальнейшего авиаудара врага. Кроме того, российские оккупанты поставили перед своей сообщницей задачу выявить позиции украинских радиолокационных станций, чтобы их обстрелы могли обойти систему ПВО.

Сотрудники военной контрразведки СБУ предотвратили эти вражеские планы. После тщательного документирования преступной деятельности женщина была задержана непосредственно во время установки видеокамеры возле объекта Укрзализныци. Во время обыска в ее квартире был найден мобильный телефон и ноутбук, которые она использовала для связи с представителями российского ГРУ.

"Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала на Львовщине инструктора Яворивского полигона, который оказался "двойным" агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и военную разведку.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Виннице трех агентов российской ГРУ, которые готовились взорвать авто ВСУ и админздание полиции. Вражескими агентами оказались две безработные жительницы Киевской области, а также местный житель. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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