Инструктор Яворовского полигона оказался 'двойным' агентом РФ: собирался ликвидировать украинских командиров. Фото

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего ВСУ задержала на Львовщине инструктора Яворовского полигона, оказавшегося "двойным" агентом РФ. Он одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (ГРУ).

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По заданию страны-агрессора предатель готовил ликвидацию на полигоне украинских военных командиров. О деталях разоблачения злоумышленника рассказала пресс-служба СБУ.

Задание инструктора, полученное от ГРУ РФ, заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны.

Примечательно, что агент получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа ликвидации украинских военных. По одному из таких "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе.

Параллельно вражеский агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги: чтобы тот занес замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров. И еще одним способом убийства, который рассматривал "крот", был ракетный удар РФ по предоставленным координатам актуального сосредоточения воинов ВСУ на Яворовском полигоне.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила намерения оккупантов и их приспешника-украинца, задокументировала все и задержала предателя, когда тот готовил предложения по поводу теракта для своего куратора.

Кроме того, в ходе расследования были установлены контакты инструктора с представителем ФСБ, по указанию которого он собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

Во время обысков у задержанного изъяли три телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть свое сотрудничество с агрессором.

Следователи СБУ уже сообщили инструктору-предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре контрразведка СБУ задержала женщину, которая передавала врагу данные о военных эшелонах ВСУ. Предательница установила скрытую камеру в муляже скворечника возле железнодорожного пути.

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