Искали 'легкие деньги': СБУ задержала агентурную группу российского ГРУ, которая готовила взрывы в Виннице. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице трех агентов российской военной разведки (ГРУ), rкоторые готовились подорвать авто ВСУ и админздание полиции. Вражескими агентами оказались две безработные жительницы Киевщины, а также местный житель.

Видео дня

Злоумышленники уже находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Детали о разоблачении фигурантов сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, расследованием установлено, что сначала вражеские агенты хотели заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль украинского воина, а оккупанты надеялись ликвидировать его дистанционно.

Для активации СВУ российские спецслужбы планировали совершить вызов на мобильный телефон, которым была снаряжена взрывчатка.

Однако украинские контрразведчики заблаговременно разоблачили намерения врага и задержали исполнителей заказа РФ, когда те как раз обустраивали скрытую камеру вблизи места запланированного подрыва.

В частности, были задержаны две безработные жительницы Киевской области, которых РФ завербовала через Telegram-каналы по поиску "легких денег". Женщины прибыли в Винницу и за деньги российского ГРУ арендовали квартиру. Впоследствии они получили геолокацию схрона от куратора и забрали оттуда два СВП.

Изготовлением этой взрывчатки занимался третий участник группы – 33-летний житель города. По инструкции оккупантов он заложил взрывчатое вещество в термосы и дополнительно начинил их шурупами.

В случае подрыва военного автомобиля с его владельцем украинки-агнеты РФ должны были готовить новый теракт возле здания местного райотдела полиции. Впрочем, СБУ сорвала их планы.

Во время обыска у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Трем фигурантам следователи Службы безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на Днепропетровщине задержали вражесого агента, которую российская спецслужба планировала подорвать вместе со взрывчаткой в людном месте в Каменском. Фигуранткой оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, за работу на врага ей грозит 12 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!