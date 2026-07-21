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Уроженец Николаевской области организовал в Закарпатье канал незаконного переправки мужчин через границу: как его разоблачили. Фото

Ольга Ганюкова
Расследование
3 минуты
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К организации одного из каналов могли быть причастны другие лица
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В Закарпатье правоохранители раскрыли два канала незаконной переправки мужчин через государственную границу. Организаторы предлагали свои услуги за тысячи долларов и действовали вне официальных пунктов пропуска.

Одного из фигурантов – уроженца Николаевской области – задержали сразу после получения части вознаграждения. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Что известно о схеме переправки через границу

Первый канал раскрыли оперативники Мукачевского пограничного отряда. В поселке Тересва задержали 21-летнего жителя Тячевского района, который на мотоцикле перевозил "клиента" в направлении реки Тиса для дальнейшего незаконного пересечения украинско-румынской границы.

Раскрыты два канала незаконной переправки лиц через государственную границу
Раскрыты два канала незаконного переправки лиц через государственную границу

Стоимость такой "услуги" составляла 6500 долларов США, и правоохранители зафиксировали факт получения этой суммы.

Другую схему организовал 36-летний уроженец Николаевской области, проживавший в Закарпатье. Его задержали на окраине села Великая Бийгань Береговского района при попытке переправить военнообязанного в Венгрию в обход пунктов пропуска. Мужчина получил первую часть вознаграждения – 2500 долларов США, тогда как общая сумма составляла 8000 долларов.

Раскрыты два канала незаконной переправки лиц через государственную границу
Раскрыты два канала незаконного переправки лиц через государственную границу

В ходе следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны и транспортное средство, которое использовалось в незаконной деятельности. Также установлено, что к организации одного из каналов могли быть причастны другие лица.

Операции проводили пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством окружных прокуратур и при поддержке подразделений пограничной службы.

Оба фигуранта задержаны в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к схемам незаконной переправки.

Раскрыты два канала незаконного переправки лиц через государственную границу
Раскрыты два канала незаконного переправки лиц через государственную границу

Напомним, пограничники на Буковине раскрыли необычную попытку незаконного пересечения государственной границы за 10 тыс. долларов. Чтобы выехать из Украины, житель Киевской области спрятался в спальном отсеке водителя микроавтобуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, которые организовали незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях — тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".

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