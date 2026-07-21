Уроженец Николаевской области организовал в Закарпатье канал незаконного переправки мужчин через границу: как его разоблачили. Фото
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В Закарпатье правоохранители раскрыли два канала незаконной переправки мужчин через государственную границу. Организаторы предлагали свои услуги за тысячи долларов и действовали вне официальных пунктов пропуска.
Одного из фигурантов – уроженца Николаевской области – задержали сразу после получения части вознаграждения. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Что известно о схеме переправки через границу
Первый канал раскрыли оперативники Мукачевского пограничного отряда. В поселке Тересва задержали 21-летнего жителя Тячевского района, который на мотоцикле перевозил "клиента" в направлении реки Тиса для дальнейшего незаконного пересечения украинско-румынской границы.
Стоимость такой "услуги" составляла 6500 долларов США, и правоохранители зафиксировали факт получения этой суммы.
Другую схему организовал 36-летний уроженец Николаевской области, проживавший в Закарпатье. Его задержали на окраине села Великая Бийгань Береговского района при попытке переправить военнообязанного в Венгрию в обход пунктов пропуска. Мужчина получил первую часть вознаграждения – 2500 долларов США, тогда как общая сумма составляла 8000 долларов.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли денежные средства, мобильные телефоны и транспортное средство, которое использовалось в незаконной деятельности. Также установлено, что к организации одного из каналов могли быть причастны другие лица.
Операции проводили пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции под процессуальным руководством окружных прокуратур и при поддержке подразделений пограничной службы.
Оба фигуранта задержаны в соответствии со статьёй 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу по части третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к схемам незаконной переправки.
Напомним, пограничники на Буковине раскрыли необычную попытку незаконного пересечения государственной границы за 10 тыс. долларов. Чтобы выехать из Украины, житель Киевской области спрятался в спальном отсеке водителя микроавтобуса.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники разоблачили двух жителей области, которые организовали незаконную переправку мужчины в Молдову. К границе участники схемы ехали на двух автомобилях — тот, что впереди, проверял маршрут, в другом авто везли "клиента".
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