Угрожал отправить на фронт: на Львовщине задержали начальника бригады, который требовал по 50 тыс. с военных. Фото

На Львовщине правоохранители разоблачили начальника отдельной бригады противовоздушной обороны, который требовал деньги с военнослужащих за начисление "боевых" выплат. А в случае отказа угрожал отправить на фронт.

Видео дня

Чиновника задержали во время документирования схемы поборов с подчиненных. Об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Вымогал по 50 тысяч гривен с военных

По информации следствия, чиновник организовал схему поборов в воинской части, которая выполняет боевые задачи на севере Украины. Он требовал взятки от подчиненных за согласование документов, необходимых для получения дополнительных выплат за участие в боевых действиях.

Следователи установили, что начальник бригады ввел ежемесячную "дань" в размере 50 тысяч гривен. Именно такую сумму, по версии правоохранителей, военные должны были платить за подписание рапортов, необходимых для начисления предусмотренных законом "боевых" доплат.

Угрожал отправкой в горячие точки

В случае отказа платить чиновник, по данным СБУ, угрожал подчиненным передислокацией в районы с более интенсивными боевыми действиями.

Правоохранители поэтапно задокументировали деятельность начальника бригады и задержали его. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Продолжается досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства функционирования схемы, а также проверяют возможную причастность других лиц к организации поборов в воинской части.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе разоблачили чиновника ТЦК на получении неправомерной выгоды, его подозревают в незаконном обогащении на более 45 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Во время обысков у него изъяли наличные, транспортные средства и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!