"Ковер" из валюты и элитные машины: в Одессе разоблачили чиновника ТЦК с подозрительными богатствами

В Украине начальника районного ТЦК (Территориальный центр комплектования) в Одессе подозревают в незаконном обогащении на более 45 млн грн, которые не соответствуют его официальным доходам. Во время обысков у него изъяли наличные, транспортные средства и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконно полученных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. По данным правоохранителей, чиновник мог получить активы на сумму более 45 миллионов гривен, которые не соответствуют его официальным доходам.

Речь идет о существенном росте материального состояния во время пребывания в должности. Следствие предполагает, что чиновник мог использовать служебное положение для получения неправомерной выгоды. Сейчас продолжается проверка источников происхождения средств, имущества и других активов.

Расследование не ограничивается одним случаем. В рамках общенациональных отработок правоохранители провели более 40 следственных действий, включая 44 обыска в 16 регионах Украины. К операции были привлечены:

подразделения Департамента стратегических расследований;

следственные органы полиции;

Государственное бюро расследований;

прокуратуры в сфере обороны.

Правоохранители проверяют как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК и СП – от руководителей центров до работников отделов комплектования. Во время следственных действий было изъято значительное количество имущества, которое может свидетельствовать о незаконном обогащении:

автомобили, в частности Tesla различных моделей

мотоциклы

наличные в гривнах и иностранной валюте

документы и договоры, включая соглашения о "безвозвратной помощи".

По данным следствия, часть документов могла использоваться для легализации незаконно полученных средств. В общем правоохранители задокументировали нарушения, связанные с незаконным обогащением и недостоверным декларированием, на сумму около 92 миллионов гривен.

Кроме одесского чиновника у одного из помощников руководителя ТЦК выявлены расхождения на 10 млн грн, а у бывшего офицера на 6,6 млн грн. Кроме уголовных производств, правоохранители составили более 150 административных протоколов за коррупционные правонарушения.

Речь идет о нарушении финансового контроля, конфликте интересов и незаконном совмещении деятельности. Все собранные материалы сейчас анализируются, а следствие продолжается. Не исключено, что в ближайшее время количество подозреваемых по этим делам возрастет.

