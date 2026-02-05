Беженцы из Украины в США массово теряют работу: что происходит на рынке труда

Украинцы, которые легально въехали в США по программе помощи беженцам, не могут получить новые рабочие разрешения или продлить уже действующие. Из-за этого они не могут трудоустроиться, или теряют работу, доходы и средства к существованию.

О такой ситуации в штате Калифорния сообщает канал ABC10. Но отмечается, что эта проблема имеет не локальный, а общенациональный характер.

Год на получение рабочего разрешения

По данным Института публичной политики Калифорнии, в округе Сакраменто проживает самая большая украинская община в США. Именно сюда в январе 2023 года вместе с сыном с Запада Украины переехала Алиса Редько.

Она воспользовалась программой Uniting for Ukraine (U4U), которую инициировало правительство предыдущего президента Джо Байдена. Она позволяет украинцам, пострадавшим от войны, временно находиться в США при поддержке американских спонсоров.

Год назад женщина решила трудоустроиться и подала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) все необходимые документы. С тех пор ее дело все еще находится на рассмотрении, из-за чего Алиса не может не только найти работу, но и получить водительские права.

Корень всех проблем

Из-за задержек участники Uniting for Ukraine просто теряют время – они получают обновленные документы с многомесячным опозданием, если вообще получают. В иммиграционной службе объяснили, что все дела рассматриваются индивидуально.

Основатель и сопредседатель Украинско-американского дома в Роузвилле Влад Скотс называет источником проблемы не законы или бюджет, а бюрократию. Он признается, что и сам был вынужден уволить некоторых украинских работников из-за бюрократических преград.

"Они (беженцы из Украины. – Ред.) приехали сюда легально. Их пригласили Соединенные Штаты и спонсировали американские семьи. Они прошли полную проверку биографических данных и безопасности – они не имеют криминальной истории, зато они выполнили все требования американского правительства. А теперь, через два года, они не могут продолжать работать из-за задержки с возобновлением контрактов", – говорит мужчина.

Реакция политиков

Этот вопрос дошел и до Конгресса. В ноябре десятки конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратились в Министерство внутренней безопасности и иммиграционной службы с требованием не создавать несправедливых трудностей для украинцев из-за задержек в обработке документов.

"Мы должны восстановить функции иммиграционной системы и системы гуманитарного пароля для украинцев, которые здесь и хотят остаться, работать и вносить свой вклад", – говорит конгрессмен-демократ Эрик Сволвел.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа решила провести полный пересмотр почти 200 тысяч решений о предоставлении статуса беженца, принятых в период президентства Байдена, поскольку считает, что тогда приоритет отдавали скорости, а не проверке. Из-за этого планируются повторные собеседования, временное приостановление выдачи грин-карт и возможность лишения статуса тех, кто, по мнению ведомства, не соответствует критериям въезда.

