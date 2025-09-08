У одного из предпринимателей требовали $800 тыс.: Нацполиция и СБУ задержали банду, которая терроризировала жителей Ивано-Франковской области. Фото

Национальная полиция и Служба безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и задержали организованную преступную группировку, которая терроризировала жителей Ивано-Франковской области. Группу возглавлял так называемый "смотрящий" за городом Коломыя, который вместе с подчиненными требовал деньги, уничтожал имущество и применял насилие для запугивания местных жителей и предпринимателей.

Суммы вымышленных долгов колебались от 8 000 до 800 000 долларов и зависели от способности будущей жертвы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Что известно

Только одному из потерпевших – предпринимателю, который занимался криптовалютой – участники банды выдвинули требование о выплате 800 тысяч долларов. Размер "вымышленных долгов" зависел от материального состояния жертвы. За полгода правоохранители установили всех участников группировки, задокументировали не менее 10 эпизодов их деятельности и определили круг потерпевших.

В состав группы входили "смотрящие" за городом Коломыя, Коломыйским и Верховинским районами, а также криминальные авторитеты и так называемые "бегуны", которые выполняли указания старших. Многие из них ранее привлекались к ответственности за тяжкие преступления, включая убийства и вымогательство, а часть связей была налажена в местах лишения свободы.

Психологическое давление, угрозы физической расправы над членами семьи и повреждения имущества использовались как основной метод принуждения к уплате. Кроме вымогательств, участники банды выполняли и заказные преступления.

Спецоперация проводилась в девяти областях Украины при участии управления стратегических расследований Нацполиции, следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области и СБУ, а также силовых подразделений КОРД, ДВР и ЦСО "А". Было задержано 12 фигурантов, нескольких из них непосредственно после получения части денег – 300 тысяч долларов. Во время 28 санкционированных обысков изъяты автомобили, оружие, деньги и документы с "черновыми" записями.

Все задержанные уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

