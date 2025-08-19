На Киевщине адвокат требовала деньги от призывника за возможность выйти из здания ТЦК. Фото

Правоохранители Киевской области разоблачили адвоката, которая, по информации следствия, требовала у призывника деньги за влияние на работников ТЦК. Свои "услуги" она оценила в 1200 долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленницу задержали с поличным.

Что известно

"Установлено, что подозреваемая требовала деньги за влияние на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки о предоставлении возможности призывнику покинуть помещение админздания указанного учреждения. Свои "услуги" она оценила в 1200 долларов", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в полиции, адвокат задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения денег от мужчины.

Что грозит

Полицейские под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили злоумышленнице о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Согласно санкции статьи такое преступление предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации в Киеве. Во время обысков у злоумышленников обнаружили и изъяли более 17 млн грн наличных.

