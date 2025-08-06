Тренеру из Черкасс, которая проиграла в казино собранные с родителей детей 1,3 млн грн, вручили подозрение: что ей грозит. Фото
В Черкассах тренер по детским танцам, которая проиграла в казино собранные на соревнования 1,3 млн грн, получила подозрение в мошенничестве в крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом в среду, 6 августа, сообщили в полиции Черкасской области. "Следователи объявили о подозрении тренеру, которая обманула родителей воспитанников более чем на миллион гривен", – говорится в сообщении.
Детали дела
В полиции рассказали, что женщина, которая руководила танцевальным кружком, собрала с родителей воспитанников деньги якобы для поездки детей на международный фестиваль.
Однако по факту собранную сумму женщина присвоила.
По данным следствия, 27-летняя тренер обманула родителей более чем на миллион гривен.
Всего от ее действий пострадали 26 человек.
Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.
Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении полиции.
Что предшествовало
О поступке тренера из Черкасс, вызвавшем большой резонанс, в июле сообщили местные издания. Речь шла о хореографическом кружке на базе школы № 20 в областном центре.
Организатор сбора средств руководила танцевальным коллективом с осени 2024 года, но 30 мая 2025 года была уволена. Пострадавшие родители обратились в полицию и медиа, чтобы предать огласке ситуацию.
По их словам, тренер собрала с родителей более миллиона гривен для поездки на соревнования в Грузии – по 550-600 евро с человека, ведь в феврале группа выиграла гран-при на участие в конкурсе.
Когда соревнования неоднократно были "отложены", родители заподозрили неладное.
Они приехали к женщине домой и она призналась, что проиграла все деньги в казино.
В школе и городском совете сообщили, что не имели никакого отношения к организации соревнований. Полиция открыла уголовное производство.
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