Тренеру из Черкасс, которая проиграла в казино собранные с родителей детей 1,3 млн грн, вручили подозрение: что ей грозит. Фото

В Черкассах тренер по детским танцам, которая проиграла в казино собранные на соревнования 1,3 млн грн, получила подозрение в мошенничестве в крупных размерах. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Об этом в среду, 6 августа, сообщили в полиции Черкасской области. "Следователи объявили о подозрении тренеру, которая обманула родителей воспитанников более чем на миллион гривен", – говорится в сообщении.

Детали дела

В полиции рассказали, что женщина, которая руководила танцевальным кружком, собрала с родителей воспитанников деньги якобы для поездки детей на международный фестиваль.

Однако по факту собранную сумму женщина присвоила.

По данным следствия, 27-летняя тренер обманула родителей более чем на миллион гривен.

Всего от ее действий пострадали 26 человек.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении полиции.

Что предшествовало

О поступке тренера из Черкасс, вызвавшем большой резонанс, в июле сообщили местные издания. Речь шла о хореографическом кружке на базе школы № 20 в областном центре.

Организатор сбора средств руководила танцевальным коллективом с осени 2024 года, но 30 мая 2025 года была уволена. Пострадавшие родители обратились в полицию и медиа, чтобы предать огласке ситуацию.

По их словам, тренер собрала с родителей более миллиона гривен для поездки на соревнования в Грузии – по 550-600 евро с человека, ведь в феврале группа выиграла гран-при на участие в конкурсе.

Когда соревнования неоднократно были "отложены", родители заподозрили неладное.

Они приехали к женщине домой и она призналась, что проиграла все деньги в казино.

В школе и городском совете сообщили, что не имели никакого отношения к организации соревнований. Полиция открыла уголовное производство.

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