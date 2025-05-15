Суд продлил меру пресечения экс-главе Хмельницкой МСЭК Крупе, но уменьшил залог: подробности резонансного дела

В четверг 15 мая продлен срок содержания под стражей для руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы – до продлили до середины лета. В то же время суд существенно снизил размер залога для чиновницы.

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Об этом информирует Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Он принял решение на основании собранных доказательств и аргументов сторон в деле

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок содержания под стражей бывшей руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы – до 13 июля 2025 года включительно. Подозреваемой определен залог в сумме 112 млн 36 тыс", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае внесения этой суммы подозреваемая сможет выйти из-под стражи, однако должна будет придерживаться определенных процессуальных ограничений: не покидать пределы Хмельницкого без разрешения, воздерживаться от общения с фигурантами дела, сообщать об изменении места жительства и сдать документы, дающие право на выезд за границу.

Елену Крупу подозревают в незаконном обогащении – по части первой статьи 368-5 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, она могла получить активы, законное происхождение которых не подтверждено.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября 2024 года руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, который находился на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, уличили в коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков были обнаружены наличные в разных валютах на 6 млн долларов.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения 500 млн грн залога. Позже стало известно, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им "поставила" Татьяна Крупа. Прокуроры с такой инвалидностью продолжают получать от государства пенсии – порой сотни тысяч гривен в год.

По материалам суда, с ноября 2020 года врач приобрела активов стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не смогла подтвердить. По официальным документам, Крупа и ее близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га, электростанции и миллионы гривен наличными. По декларации Крупы за 2023 год, только по месту основной работы главврач получила 597 300 грн.

Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование относительно возможного незаконного обогащения. Объясняется тем, что контракт с ней был заключен еще в ноябре 2020 года сроком на пять лет – с 3 ноября 2020 года по 2 ноября 2025 года.

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