Скандальная глава МСЭК Крупа будет еще год занимать должность: стали известны новые детали дела

Татьяна Крупа будет оставаться главой Хмельницкой МСЭК до ноября 2025 года, несмотря на продолжающееся расследование возможного незаконного обогащения. Стоимость ее активов превышает 137 млн. грн., что значительно превышает официальные доходы, и законность их происхождения пока не подтверждена.

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Об этом говорится в материалах суда. Это решение вызвало большой резонанс, ведь в настоящее время продолжается досудебное расследование возможного незаконного обогащения чиновницы.

Контракт с Татьяной Крупой был заключен еще в ноябре 2020 года сроком на пять лет, с 3 ноября 2020 по 2 ноября 2025 года. Таким образом, ее полномочия как главы МСЭК продлятся еще на год, несмотря на текущее расследование, что вызывает сомнения в законности ее действий.

Кроме поста главы МСЭК, Татьяна Крупа также является депутатом Хмельницкого областного совета восьмого созыва с декабря 2020 года. Она входит в состав постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной политики, образования, культуры, религии и спорта.

В настоящее время продолжается досудебное расследование возможного незаконного обогащения Татьяны Крупы. По материалам суда, с ноября 2020 года она приобрела активы стоимостью 137 млн грн, законность оснований для владения которыми не подтверждена доказательствами. Согласно расследованию, эта сумма значительно превышает ее официальные доходы, что вызывает подозрения в умышленном нарушении Закона "О предотвращении коррупции".

Расследование установило, что Крупа, занимая должность главного врача Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и одновременно выполняя обязанности депутата, могла действовать по корыстным поводам. Она отдавала себе отчет в общественно опасном характере своих действий, однако продолжала приобретать активы без законных оснований.

Расследованием занимаются правоохранительные органы, изучающие обстоятельства, подтверждающие возможное незаконное обогащение Татьяны Крупы. Несмотря на это, ее защита настаивает на невиновности чиновницы. Крупа утверждает, что не все выявленные средства принадлежат ее семье, и часть из них имеет другое происхождение, что, по ее словам, будет доказано в ходе судебного процесса.

Муж Татьяны Крупы также выразил надежду, что ее могут освободить из-под стражи из -за отсутствия достаточных доказательств для подтверждения вины. Напомним, во время обыска в его помещении была обнаружена значительная сумма наличных, что и стало основой для подозрений в незаконном обогащении.

Решение продлить контракт с Татьяной Крупой до ноября 2025 вызвало критику среди общественности и экспертов. Многие считают, что оставление ее в должности во время расследования может быть нравственным нарушением, которое подрывает доверие к государственным институтам. В то же время окончательный вывод о законности действий Крупы должен сделать суд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении высокопоставленной чиновницы из Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Чиновницу разоблачили в укрывательстве от декларирования имущества на 6 млн грн. В частности, женщина оформила на родственников люксовые автомобили.

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