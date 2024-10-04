Десятки земельных участков и солнечные электростанции: чем владеет скандальная "слуга народа" Крупа, которую поймали на коррупции

Разоблаченная на коррупции руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК), которой, по имеющимся данным, является член депутатской фракции "Слуга Народа" Хмельницкого облсовета, а также главный врач КЗОЗ "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы" Татьяна Крупа и его близкие родственники имеют в собственности 39 земельных участков на 27,885 га. А также электростанции и миллионы гривен наличными.

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Согласно декларации Крупы за 2023 год, по месту основной работы главный врач получила 597 300 гривен. Среди других доходов:

143 873 грн от сдачи в аренду недвижимости;

696 998 грн других доходов (кроме сумм денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат).

Кроме этого, Крупа владеет 15,2 млн грн наличными. А также:

70 тыс. долларов наличными;

301 071 грн на банклвских счетах.

Муж Крупы же, согласно ее декларации, в 2023 году получил 223 756 грн пенсии, 161 157 грн от сдачи имущества в аренду, а также 2 966 830 грн других доходов. Кроме того:

на банковских счетах он хранит 2 303 309 грн;

в наличке – 90 тыс. долларов.

Кроме того, вместе с мужем Крупа владеет объектами генерации солнечной электроэнергии.

По данным же журналиста Евгения Плинского, в собственности Крупы и ее семьи находятся 30 жилых и коммерческих помещений в Киеве и Львове. А также:

Коммерческие помещения;

9 автомобилей элитных марок (Audi, Mersedes, Porshe и др.).

В частности, согласно декларации, Крупа владеет автомобилем Porshe Cayenne 2019 г.в.

Гостинично-ресторанный комплекс в центре Хмельницкого;

Объекты недвижимости в Турции, Испании, Австрии.

При этом, согласно декларации, официально Крупа владеет только 4 квартирами и сразу 20 домами (включая дачи).

Скандал с Татьяной Крупой

Напомним: руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) и ее сына, занимающего руководящий пост в местном ГУ Пенсионного фонда Украины, разоблачили на коррупции. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков была обнаружена наличка в разных валютах на 6 млн долларов.

Государственное бюро расследований отметило: во время следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег. Для этого она выбросила две сумки с полмиллионом долларов в окно.

Следователи подозревают должностных лиц в помощи уклонистам. Вероятно, коррупционеры незаконно оформляли инвалидность мужчинам, пытающимся избежать военной службы.

В рабочем кабинете руководительницы МСЭК нашли 100 тысяч долларов. А также:

поддельные медицинские документы;

списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у семьи топ-чиновников хранились 5,244 млн долларов. А кроме того:

300 тыс. евро;

более 5 млн грн;

брендовые украшения и драгоценности.

"Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты", – рассказали в ГБР.

Что известно о Татьяне Крупе

По имеющимся данным:

Татьяна Крупа родилась 12 июля 1960 года. Окончила Тернопольский государственный медицинский институт и Тернопольский национальный экономический университет

Является членом постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, образования, науки, культуры, религии, молодежи и спорта.

Является членом депутатской фракции политической партии "СЛУГА НАРОДА".

Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

По данным YOU KONTROL, Татьяна Крупа, ее сын Александр и муж Владимир являются учредителями ООО "СОЛАР-ИНВЕСТ", занимающегося производством солнечной электроэнергии.

По информации ГБР, семья Татьяны Крупы владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 миллионов гривен, гостинично-ресторанным комплексом почти на 3 тысячи м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" около 2,3 миллиона долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 10 лет тюрьмы получил один из бывших руководителей ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Он продавал зерно одному из международных зернотрейдеров по заниженным ценам, через ряд подконтрольных частных компаний-посредниц.

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