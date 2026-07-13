Суд признал виновным беглого экс-депутата Андрея Деркача: какой приговор ему вынесли

13 июля Высший антикоррупционный суд признал бывшего народного депутата Андрея Деркача виновным в государственной измене и незаконном обогащении. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, конфискации всего принадлежащего ему имущества и дополнительно запретил в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

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Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде. Судебный процесс длился с декабря 2023 года, а судебные прения проходили с 9 по 23 июня 2026 года.

В ходе прений сторона обвинения заявила, что вина Деркача полностью подтверждается показаниями, доказательствами и заключениями экспертиз. По данным следствия, в 2019–2020 годах он регулярно встречался в Москве с представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Затем проводил пресс-конференции, направленные на дискредитацию Украины.

Кроме того, по данным следствия, экспертизы подтвердили как обсуждение неправомерной выгоды для финансирования этой деятельности, так и ее подрывной характер.

По версии следствия, в течение 2019–2022 годов Деркач получил не менее 567 тыс. долларов от российских спецслужб. Как утверждает обвинение, эти средства использовались для проведения информационных атак против Украины, в частности с целью срыва евроинтеграции и ухудшения отношений с западными партнерами.

Что заявляла защита предателя

В то же время сторона защиты не соглашалась с доводами обвинения. Адвокаты заявляли о недопустимости части доказательств и о нарушениях, которые, по их мнению, были допущены в ходе досудебного расследования.

Защита также настаивала, что действия Андрея Деркача не выходили за пределы его депутатских полномочий, а факт сотрудничества с представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ не был доказан. В связи с этим адвокаты просили суд оправдать его по обвинениям в государственной измене и незаконном обогащении.

Напомним, ранее сотрудники СБУ раскрыли схему, по которой беглый нардеп Андрей Деркач присвоил в Киеве землю, находящуюся под охраной. Ее стоимость составляет более 595 миллионов гривен.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, получил звание Героя России. Незадолго до этого он стал сенатором от Астраханской области РФ.

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