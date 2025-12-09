СМИ снова зовут на суд против Коломойского: когда ближайшее заседание

После срыва конвоирования в Подольский райсуд 8 декабря из-за "технических неисправностей" автомобиля конвоя Игорь Коломойский обнародовал полный график своих судебных заседаний на декабрь 2025 года.

Об этом пишет "ТСН".

Как отмечает его защитник Александр Лысак, бизнесмен планирует присутствовать на всех слушаниях и приглашает общественность и журналистов приходить как свободных слушателей.

График судебных заседаний с участием

9 декабря – Шевченковский районный суд Киева

13:15, ул. Дегтяревская, 31а

Подготовительное заседание в уголовном производстве по якобы подстрекательству к покушению на нападение в 2003 году. Коллегия судей: Хардина О.П. (докладчик), Литвин А.А., Мелешак А.В.

10 декабря – Киевский апелляционный суд

15:50, ул. Соломенская, 2а

Рассмотрение апелляции на постановление Печерского райсуда о продлении содержания под стражей до 14 декабря. Коллегия: Фрич Т.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Мельник В.В.

11 декабря – Подольский районный суд Киева

15:00, ул. Хорива, 21

Подготовительное заседание по якобы нанесению ущерба ПАО "КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта". Судья: Казмиренко Л.В.

17 декабря – Киевский апелляционный суд

15:30, ул. Соломенская, 2а

Рассмотрение апелляции на решение о продлении содержания под стражей до 18 октября 2025 года: Тютюн Т.М. (докладчик), Шроль В.Р., Мосендз И.А.

19 декабря – Шевченковский районный суд Киева

13:30, ул. Дегтяревская, 31а

Рассмотрение жалобы Коломойского на якобы бездействие детектива БЭБ в производстве по "национализации" "Укрнафты", "Укртатнафты" и "Укрнефтебурения". Следственный судья: Бугиль В.В.

22 декабря – Киевский апелляционный суд

12:45, ул. Соломенская, 2а

Рассмотрение заявления о пересмотре постановления о содержании под стражей по вновь открывшимся обстоятельствам: Мельник В.В. (докладчик), Юрдыга А.С., Фрич Т.В.

14:30, ул. Соломенская, 2а

Рассмотрение ходатайства о направлении уголовного производства по событиям 2003 года из Шевченковского райсуда в Святошинский райсуд. Коллегия: Игнатюк А.В. (докладчик), Рудниченко А.Н., Свинцицкая О.П.

23 декабря – Высший антикоррупционный суд

13:00, ул. Крещатик, 42а

Рассмотрение ходатайства обвинения о сроках ознакомления с материалами расследования по делу о якобы нанесении ущерба "Приватбанку". Следственный судья: Воронько В.Д.

25 декабря – Высший антикоррупционный суд

12:00, ул. Крещатик, 42а

Аналогичное ходатайство стороны обвинения о сроках ознакомления с материалами. Следственный судья: Воронько В.Д.

Коломойский заявляет о готовности к диалогу

В заявлении говорится, что Игорь Коломойский "надеется на обеспечение его конвоирования" ко всем назначенным заседаниям и по возможности будет готов отвечать на вопросы граждан и журналистов.