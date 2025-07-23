Дело Коломойского на 9,2 млрд грн: следствие завершено, НАБУ и САП открыли материалы
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о завершении следствия и открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и еще пятерых лиц подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении НАБУ. Имя фигуранта официально не раскрывается, однако из деталей дела очевидно, что речь идет о Коломойском, которому сообщили об аналогичном подозрении в 2023 году. Кроме того, на персону косвенно указывает фото, опубликованное НАБУ:
Что установило следствие
- В период с января по март 2015 года бывший конечный бенефициар банка разработал схему завладения средствами ПриватБанка.
- Отмечено, что на тот момент подозреваемый занимал должность главы Днепропетровской ОГА, что также указывает на Коломойского
- Целью схемы было дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.
Как работала схема
- Банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
- В дальнейшем часть этой суммы – более 446 млн грн – с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а затем – на счета еще двух компаний.
- В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – в частности, внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.
Подозреваемые: кто фигурирует в деле, возможные имена
- Бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка Игорь Коломойский – по данным следствия, организатор группы;
- бывший председатель правления ПриватБанка – вероятно, Александр Дубилет;
- бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с ПриватБанком компании-нерезидента – по данным медиа, Алексей Плахута;
- экс-заместительницы председателя правления ПриватБанка – директор казначейства – вероятно, Людмила Шмальченко;
- экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка – возможно, Надежда Коляда;
- экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка – по данным публичных источников, Наталия Жуйкова.
Четвертый эпизод в деле ПриватБанка
Этот эпизод является четвертым в масштабном деле завладения средствами ПриватБанка, которое считается одним из самых масштабных в истории украинских антикоррупционных органов.
В предыдущих эпизодах:
- В феврале 2021 года экс-чиновникам банка сообщили о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.
- Через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.
- В сентябре 2022 года перечень инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.
В октябре прошлого года НАБУ и САП уже признали, что собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, открыли материалы следствия, и 6 сентября 2023 года обвинительный акт был также направлен в суд.
Напомним, национализация крупнейшего в Украине ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года по решению правительства, НБУ и СНБО. Главной причиной стало выявление значительной "дыры" в балансе банка из-за миллиардов гривен неработающих инсайдерских кредитов. Это создавало системный риск для всей финансовой системы страны. После перехода в 100% государственную собственность, банк был докапитализирован за счет бюджетных средств и продолжил свою работу в обычном режиме.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Кипр аннулировал "золотые паспорта" 77 людей, получивших гражданство по спорной схеме. Большинство из них принадлежат гражданам РФ, но в список попал и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
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