Дело Коломойского на 9,2 млрд грн: следствие завершено, НАБУ и САП открыли материалы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили о завершении следствия и открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПриватБанка Игоря Коломойского. Его и еще пятерых лиц подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении НАБУ. Имя фигуранта официально не раскрывается, однако из деталей дела очевидно, что речь идет о Коломойском, которому сообщили об аналогичном подозрении в 2023 году. Кроме того, на персону косвенно указывает фото, опубликованное НАБУ:

Что установило следствие

В период с января по март 2015 года бывший конечный бенефициар банка разработал схему завладения средствами ПриватБанка.

бывший конечный бенефициар банка разработал схему завладения средствами ПриватБанка. Отмечено, что на тот момент подозреваемый занимал должность главы Днепропетровской ОГА , что также указывает на Коломойского

, что также указывает на Коломойского Целью схемы было дальнейшее финансирование подконтрольной оффшорной компании и увеличение собственной доли в уставном капитале банка.

Как работала схема

Банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости. В дальнейшем часть этой суммы – более 446 млн грн – с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бума г, а затем – на счета еще двух компаний.

– с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц г, а затем – на счета еще двух компаний. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – в частности, внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

Подозреваемые: кто фигурирует в деле, возможные имена

Бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка Игорь Коломойский – по данным следствия, организатор группы ;

– по данным следствия, ; бывший председатель правления ПриватБанка – вероятно, Александр Дубилет ;

; бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с ПриватБанком компании-нерезидента – по данным медиа, Алексей Плахута ;

; экс-заместительницы председателя правления ПриватБанка – директор казначейства – вероятно, Людмила Шмальченко ;

; экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка – возможно, Надежда Коляда ;

; экс-заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПриватБанка – по данным публичных источников, Наталия Жуйкова.

Четвертый эпизод в деле ПриватБанка

Этот эпизод является четвертым в масштабном деле завладения средствами ПриватБанка, которое считается одним из самых масштабных в истории украинских антикоррупционных органов.

В предыдущих эпизодах:

В феврале 2021 года экс-чиновникам банка сообщили о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.

экс-чиновникам банка сообщили о подозрении в растрате более через схему страховых выплат. Через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долл. США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему.

через аккредитивную схему. В сентябре 2022 года перечень инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

В октябре прошлого года НАБУ и САП уже признали, что собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам, открыли материалы следствия, и 6 сентября 2023 года обвинительный акт был также направлен в суд.

Напомним, национализация крупнейшего в Украине ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года по решению правительства, НБУ и СНБО. Главной причиной стало выявление значительной "дыры" в балансе банка из-за миллиардов гривен неработающих инсайдерских кредитов. Это создавало системный риск для всей финансовой системы страны. После перехода в 100% государственную собственность, банк был докапитализирован за счет бюджетных средств и продолжил свою работу в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года Кипр аннулировал "золотые паспорта" 77 людей, получивших гражданство по спорной схеме. Большинство из них принадлежат гражданам РФ, но в список попал и украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

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