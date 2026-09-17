Столяр не внес залог в размере 300 млн грн в установленный срок: что известно о деле

Народный депутат Вадим Столар не внес залог в размере 300 млн грн в установленный законом срок. Меру пресечения ему назначил Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 11 сентября 2026 года по делу "Фемида".

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Об этом сообщила Transparency International Ukraine со ссылкой на ответ Высшего антикоррупционного суда. Там отметили, что сторона обвинения в таком случае может инициировать смену меры пресечения на более строгую.

Согласно статье 182 Уголовно-процессуального кодекса Украины, залог необходимо внести не позднее пяти дней со дня его назначения в качестве меры пресечения.

ВАКС избрал для Столара именно залог в качестве меры пресечения, без содержания под стражей. Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей:

явяться по первому требованию к детективам, прокурорам и суду;

не выезжать за пределы Украины без разрешения следователя, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства;

не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу все загранпаспорта и другие документы, дающие право пересекать государственную границу.

Столар фигурирует как минимум в двух делах НАБУ – "Форрест Гамп" и "Фемида".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в августе НАБУ и САП объявили ряд подозрений в рамках антикоррупционного расследования "Форрест Гамп". Среди фигурантов дела – экс-депутат и застройщик Максим Микитась, депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар и экс-заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра.

Также OBOZ.UA сообщал, что по делу "Фемида" НАБУ и САП расширили круг подозреваемых. По версии следствия, один из бизнесменов был вовлечен в деятельность преступной организации и должен был содействовать принятию хозяйственными судами решений в пользу связанных с ней компаний и лиц. Его также подозревают в рейдерском захвате двух предприятий, совокупная стоимость активов которых составляла 248 млн грн, и в легализации средств, которые планировали использовать для внесения залога за одного из участников другой преступной организации по делу "Мидас".

Ранее OBOZ.UA также писал, что 21 августа Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в отношении трех подозреваемых по делу "Форест Гамп". В частности, бывшего народного депутата Максима Микитася взяли под стражу с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн.

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