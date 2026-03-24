Среди целей были Стерненко и Богданов: СБУ ликвидировала киллера ГРУ РФ и задержала его сообщников, которые готовили громкие убийства. Фото

Служба безопасности Украины при поддержке спецназа "Альфа" сорвала новую попытку российского ГРУ осуществить серию заказных убийств в Украине. Силовики застрелили завербованного российской разведкой киллера, иарестовали его сообщников.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства во вторник, 24 марта. Злоумышленники должны были убить советника министра обороны Украины Сергея Стерненко и военнослужащего Российского добровольческого корпуса Илью Богданова.

Что известно

Как выяснили силовики, для выполнения плана злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения Стерненко и Богданова, а затем присылали собранные данные резиденту — завербованному ГРУ судебному эксперту из Полтавы, который обобщал развединформацию и отправлял отчеты в Россию.

"Далее оккупанты напрямую передавали данные потенциальных жертв агенту-ликвидатору, в частности адреса проживания и маршруты движения "целей", — говорится в сообщении.

Известно, что киллер является выходцем из временно оккупированной части Донецкой области, где он прошел боевую подготовку на базе ГРУ и впоследствии был переправлен на подконтрольную Украине территорию. Он должен был изготовить самодельные бомбы и заложить их под авто или возле домов своих жертв. а в случае несрабатывания бомб он должен был расстрелять их обоих в упор.

Операцией руководил первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Киллер был ликвидирован, десять сообщников были арестованы и взяты под стражу. Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, диктофоны, компьютерная техника и камеры видеонаблюдения с доказательствами работы на ГРУ.

Информаторы силового ведомства, которые работали на ВОТ, были безопасно эвакуированы на подконтрольную Украине территорию.

Сообщникам ликвидированного киллера было объявлено подозрение по пяти статьям УКУ, им грозит пожизненное лишение свободы .

Напомним, ранее контрразведчики СБУ задержали в Ровно очередного завербованного ГРУ. Им оказался экс-работник одного из заводов в Донецкой области, который прибыл на западную Украину, чтобы корректировать воздушные атаки врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские силовики разоблачили "крота" в Воздушных силах. Предатель передавал врагу информацию об истребителях F-16 и Mirage, помогая врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

