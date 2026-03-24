УкраїнськаУКР
русскийРУС

Использовал такси для "разведвылазок": СБУ задержала в Ровенской области российского корректировщика. Фото

Илья Рябинин
Расследование
1 минута
624
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Ровно очередного завербованного российским Главным разведуправлением. Им оказался экс-работник одного из заводов в Донецкой области, которыйприбыл на западную Украину, чтобы корректировать воздушные атаки врага.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. ГРУ завербовало его, когда он разыскивал "легкие заработки" в Telegram.

Что известно

Завербованному поручили съездить в Ровенскую область для сбора координат предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и пункты сосредоточения личного состава украинских войск.

"Прибыв в областной центр, агент поселился в местной гостинице. Каждый раз после получения инструктажа от российского спецслужбиста он использовал такси для разведвылазок", — говорится в сообщении. от СБУ.

Во время поездок фигурант прямо из автомобиля фотографировал объекты, которые, как он думал могли быть военными предприятиями или использовались для базирования военных. Кроме того, он пытался обнаружить места радаров и зентино-ракетных комплексов, которые защищают воздушное пространство западного региона Украины.

Силовики выследили завербованного и поймали его "на горячем", когда он фотографировал фасад предприятия и изъяли у него телефон с координатами объектов на Google-картах, которые он собирался отправить в ГРУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в госизмене в условиях военного положения. Сейчас он взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУразоблачила в Запорожье агентурную сеть ГРУ Координировал деятельность вражеских агентов священник одной из местных церквей УПЦ МП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские силовики разоблачили "крота" в Воздушных силах. Предатель передавал врагу информацию об истребителях F-16 и Mirage, помогая врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe