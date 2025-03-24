Списывал в запас за $6 тысяч: в Одесской области задержали заместителя главы врачебной комиссии. Фото

В Одесской области поймали на взятке заместителя главы врачебно-консультативной комиссии одной из больниц Подольского района. Он предложил военнослужащему за 6 тысяч долларов помочь уволиться со службы по "состоянию здоровья".

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Об этом в понедельник, 24 марта, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области. Фигурант действовал в сговоре с должностными лицами Военно-медицинского клинического центра Южного региона. Их личности пока не установлены.

Так, за 6 тысяч долларов задержанный обещал обеспечить военного медицинскими документами по заболеваниям, которые стали бы основанием для вывода от ВВК о том, что он подлежит списанию в запас ВСУ. Он даже организовал солдату стационарное "лечение".

Правоохранители задокументировали получение им взятки двумя траншами и передачу обещанных медицинских документов, после чего задержали ее в процессуальном порядке.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах третьего лица действия с использованием служебного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Он был арестован с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

В Нацполиции напомнили, что это преступление карается лишением свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области разоблачены два "бизнесмена", которые наладили схему нелегального вывоза мужчин в Молдову. Дельцы искали "клиентов" в мессенджерах и за переправку одного брали 7000 долларов.

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