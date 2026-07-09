Придется платить до 200 евро за собаку: украинку поразили правила для владельцев домашних животных в стране ЕС

Украинские беженцы, переезжающие в Германию вместе с домашними питомцами, могут столкнуться с неожиданными требованиями. Во многих городах владельцы собак обязаны ежегодно платить специальный налог в размере до 200 евро, а в ряде федеральных земель – еще и оформить страхование гражданской ответственности. А для отдельных пород действуют жесткие ограничения на ввоз.

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Об этом рассказала украинка Людмила Русина (@liudmyla.rusina), проживающая в немецком селе. По ее словам, правила содержания собак зависят от федеральной земли и муниципалитета.

Сколько стоит содержание собаки

После переезда животное обязательно нужно официально зарегистрировать, отмечает Людмила. Кроме того, владелец должен платить ежегодный налог на собаку. В зависимости от города его размер может составлять от 50 до 200 евро в год.

Как отмечает украинка, если у владельца несколько собак, расходы возрастают. За второе животное налог часто устанавливают примерно на 50% выше, а за третье он может быть еще больше.

Отдельно в некоторых федеральных землях действует требование о страховании гражданской ответственности владельца собаки. Например, в Тюрингии такой полис является обязательным для всех собак. В других регионах это требование может распространяться только на крупные или потенциально опасные породы.

Некоторых собак могут обязать вывезти

По словам Людмилы, самые сложные правила касаются отдельных пород. В частности, для питбулей, бультерьеров, американских стаффордширских терьеров и некоторых других собак действуют ограничения на ввоз в Германию.

Из-за этого возникают ситуации, когда собака той же породы, которая уже родилась или законно находится в стране, может оставаться у владельца. В то же время животное, привезенное из-за границы вопреки действующим правилам, компетентные органы могут обязать вывезти из федеральной земли или даже из Германии.

Именно поэтому, подчеркивает украинка, перед переездом с домашним питомцем стоит заранее проверить требования именно той федеральной земли, где планируется проживание, ведь они могут существенно отличаться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка раскрыла недостатки Испании для беженцев. Она открыто заявила, что Испания подходит не каждому.

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