Сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт: экс-разведчику Червинскому смягчили меру пресечения

Кировоградский районный суд разрешил бывшему разведчику Роману Червинскому вернуть его загранпаспорт. В свою очередь Печерский суд не продлил подозреваемому обязанность носить электронное средство контроля.

Видео дня

Таким образом, судьи частично смягчили меру пресечения Червинскому, сообщили его адвокаты Константин Глоба и Андрей Иосипов. Однако сама мера пресечения подозреваемому продлена еще на 60 суток.

Как отмечают защитники, судьи также удовлетворили ходатайство адвокатов о доступе к мобильным соединениям телефонов у операторов мобильной связи, что является "более значимым достижением для стороны защиты".

"Сведения важны для доказывания работы в группе при участии и инициативе СБУ, а не самостоятельным проведением операции по завладению самолета, о чем говорило следствие. Ранее данные скрывались обвинением в ходе досудебного расследования, но теперь могут быть получены защитниками самостоятельно на основании судебного решения", – объяснил Андрей Иосифов.

По его мнению, Червинскому вернули загранпаспорт, "в целях попытки минимизировать основания для обращений в ЕСПЧ".

Так или иначе, но Кировоградский суд продлил Червинскому меру пресечения на 60 дней. По словам прокурора Виктора Кобца, подозреваемый "должен выполнять возложенные на него обязанности", то есть приходить по вызову в суд, сообщать об изменении места нахождения, воздержаться от общения со свидетелями и потерпевшими.

Последнее судебное заседание длилось всего два часа, рассказал Роман Червинский. Должны были продолжить допрос свидетелей, "однако они не явились, несмотря на то, что были поставлены в известность". Как пояснил Виктор Кобец, последние не явились в суд "из-за пребывания на больничном и в зоне боевых действий".

Дело Романа Червинского

Червинский был задержан СБУ 24 апреля 2023 года и по решению суда отправлен в СИЗО без права внесения залога. Только 17 июля 2024 года он вышел на свободу с внесением залога в размере 9 млн грн.

Против Червинского расследуется дело об обстреле российскими захватчиками аэродрома "Канатово" в июле 2022 года в Кировоградской области. В результате этого ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих; также были полностью уничтожены 2 истребителя Воздушных сил.

Обвинение считает, что оккупанты узнали, куда и когда нужно нанести удар из-за действий Червинского.

Его также обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона российского военного самолета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!