'Сливал' координаты: СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал российские удары по Харькову. Фото

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ России, который корректировал массированные ракетно-бомбовые удары России по Харькову. Им оказался 42-летний продавец детских колясок, в его задачи входило шпионить за мобильными огневыми группами, радиолокационными и зенитно-ракетными комплексами ПВО.

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Об этом в пятницу, 25 июля, информировали пресс-службы СБУ и Харьковской областной прокуратуры. Как отмечается, информатора россиян разоблачили киберспециалисты Службы безопасности.

Детали расследования

Основной задачей фигуранта был поиск и передача координат мобильных огневых групп ПВО, систем РЛС и ЗРК Сил обороны Украины, которые защищают небо над прифронтовым городом.

Оккупанты благодаря своему шпиону надеялись уничтожить ПВО Харькова, чтобы максимально сосредоточиться на атаках по гражданской инфраструктуре.

Предателем оказался 42-летний житель Харькова, продавец детских колясок.

ФСБ обратила внимание на него, когда фигурант публиковал в соцсетях антиукраинские комментарии.

В апреле 2024 года житель Харькова в мессенджере начал общаться с представителем России.

Во время воздушной тревоги мужчина выходил на балкон своей квартиры в окрестностях Харькова и следил за работой ПВО.

На этом "наблюдательном пункте" он фиксировал координаты потенциальных целей на картах Google и передавал их куратору через анонимные чаты.

Как видно из переписки фигуранта с россиянами, обнародованной правоохранителями, он благодарил оккупантов за удары по Харькову и выражал надежду на продолжение убийств украинцев.

По данным следствия, для поражения военных объектов враг планировал применить ракетное вооружение и сверхтяжелые КАБы.

СБУ своевременно разоблачила агента России и задержала его по месту жительства. Вместе с этим проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков дома у задержанного изъят телефон с доказательствами его контактов с россиянами.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ).

Он взят под стражу без права внесения залога. За работу на РФ мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Что предшествовало

Как писал OBOZ.UA, 25 июля враг нанес удар КАБом по медицинскому учреждению в Харькове. Под атаку попал Индустриальный район города, известно об одном погибшем и 14 пострадавших.

17 июля в СБУ сообщили о задержании агента РФ, которая помогала россиянам готовить ракетную атаку по подразделению городского совета в Харькове. Шпионкой оказалась 45-летняя безработная жительница города.

10 июля стало известно, что военная контрразведка СБУ в Харькове задержала агента ФСБ РФ, который готовил серию диверсий с целью обесточить город. Фигурант – завербованный оккупантам детский аниматор.

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