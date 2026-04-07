Следили через хакнутые Wi-Fi роутеры: ГРУ РФ разоблачили на масштабном шпионаже за гражданами ЕС, США и Украины

Российские спецслужбы взламывали офисные и домашние Wi-Fi роутеры, чтобы следить за гражданами Украины и государств-партнеров. Масштабную шпионскую операцию врага разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины, Федерального бюро расследований США, контрразведывательных органов Польши и правоохранительных органов Европейского Союза.

На сайте СБУ сообщается о "координированной кибероперации по нейтрализации разведывательной деятельности" России. По ее результатам удалось заблокировать более 100 серверов и вывести из-под контроля ГРУ РФ сотни маршрутизаторов – и это только на территории нашей страны.

В СБУ отметили, что это существенно ослабило разведспособности военной разведки государства-агрессора, а также предотвратило уничтожение оборудования на программном уровне.

Сколько именно оборудования россияне смогли взломать, не сообщается, однако известно, что они "охотились" на роутеры, которые не соответствовали современным протоколам безопасности.

Трафик уязвимых интернет-устройств хакеры перенаправляли через заранее развернутую сеть DNS-серверов (они превращают названия интренет-ресурсов в их IP-адреса, которые однозначно идентифицируют сервер назначения).

Таким образом они становились "посредниками" в онлайн-пространстве и могли собирать пароли, токены аутентификации и другую чувствительную информацию, включая электронные письма, которые при нормальных условиях защищены криптографическими протоколами SSL (secure sockets layer) и TLS (transport layer security).

Эти данные Кремль планировал использовать для осуществления кибератак, информдиверсий и дальнейшего сбора разведывательной информации.

"В зоне особого внимания российской спецслужбы была информация, которой обмениваются сотрудники и военнослужащие государственных органов, подразделений Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса", – уточнили в СБУ.

По состоянию на 7 апреля продолжались комплексные мероприятия Украины и партнеров для привлечения виновных к ответственности.

Рекомендации по безопасности СБУ

Украинская спецслужба посоветовала всем владельцам роутеров актуализировать модель устройства и его программное обеспечение, в частности установив последние обновления.

"В случае отсутствия поддержки со стороны производителя настоятельно предлагаем заменить роутер на более современную модель, в том числе от другой компании", – отметили в ведомстве.

После обновления следует изменить пароль доступа к устройству, отключить возможность доступа к его панели управления из сети интернет, проверить настройки и удалить подозрительное.

"Провайдеров телекоммуникаций просим оказать содействие своим клиентам в реализации вышеупомянутых мер кибербезопасности", – подытожили в СБУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее связанная с Москвой хакерская группа Morningstar начала публиковать в сети кадры с домофонов и камер наблюдения в Финляндии. Похожие операции также произошли в Швеции и Дании.

– В Министерстве финансов Нидерландов зафиксировали несанкционированное проникновение в ряд внутренних систем, которые используются для обеспечения ключевых процессов. В ответ на инцидент доступ к ним временно ограничили, что повлияло на работу отдельных подразделений.

