Связанные с Россией хакеры начали публиковать фото с домофонов в Финляндии: медиа объяснили, какова их цель

Связанная с Россией хакерская группа Morningstarначала обнародовать кадры с домофонов и камер наблюдения финских домов. По оценкам специалистов, такие действия имеют целью продемонстрировать, якобы, масштабную уязвимость иностранных ИТ-систем.

Злоумышленники публикуют фото заснеженных дворов, террас и даже внутренних помещений. По данным медиа, до Финляндии, хакеры провели похожие операции в Швеции и Дании.

Часть кадров злоумышленники "одолжили" из открытых онлайн-камер. Однако другие кадры они получили из частных домофонов, которые были установлены без надлежащей защиты.

Эксперт по кибервойнам Ян Лемницер объяснил, что такими действиями хакеры пытаются достичь максимального психологического эффекта минимальными усилиями. По его словам, случайно выбранные "цели" создают у граждан иллюзию, что хакеры могут появиться где угодно.

По данным специалиста по киберугрозам Маттиаса Воглена атаки становятся возможными по нескольким причинам. По его словам, это происходит из-за использования стандартных заводских паролей на устройствах, отсутствия настроенных брандмауэров и прямого подключения незащищенного оборудования к сети интернет.

Разведка Дании подтверждает, что Morningstar сотрудничает с группой Z-Pentest, которую связывают с российскими государственными структурами. Группа также может быть причастна к кибератакам на европейскую критическую инфраструктуру.

