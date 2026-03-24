Хакеры пытались взломать ключевые системы: в Минфине Нидерландов пожаловались на кибератаку

В Министерстве финансов Нидерландов зафиксировали несанкционированное проникновение в ряд внутренних систем, которые используются для обеспечения ключевых процессов. В ответ на инцидент доступ к ним временно ограничили, что повлияло на работу отдельных подразделений.

Активность в системах зафиксировали еще на прошлой неделе. Об этом сообщает нидерландское издание AD.

В четверг опасность обнаружили специалисты по кибербезопасности. Сразу после этого начали внутреннее расследование для выяснения обстоятельств инцидента и возможных последствий.

Речь идет о системах, связанных с выполнением отдельных основных функций, однако конкретные детали их работы не разглашают из соображений безопасности.

Несмотря на кибератаку, ключевые финансовые операции государства остаются стабильными: правительство и в дальнейшем может осуществлять выплаты и принимать средства. Также не зафиксировано влияния на работу служб, которые взаимодействуют с гражданами и бизнесом, в частности налоговой, таможни и сервисов по выплате социальных пособий.

В то же время блокирование доступа к части систем усложнило выполнение повседневных задач для отдельных сотрудников министерства.

Напоминаем, что кибератаки в Украине направлены на дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной отраслей, а также на уничтожение цифровых сервисов.

