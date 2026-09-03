Скандального застройщика Турчина объявили в розыск из-за строительных махинаций в Днепре и Киеве

После скандала с "Элита-Центром" в Украине следовало бы усилить контроль за строительными проектами и защитой инвесторов. Однако впоследствии появились новые случаи, когда застройщики привлекали миллионы гривен от инвесторов, продавали квартиры в проблемных объектах, а после возникновения проблем покидали страну. Одним из таких случаев стала история бывшего депутата и днепровского застройщика Александра Турчина, которого объявили в розыск. Об этом пишет "Наше місто" со ссылкой на Телеграф.

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По данным МВД, Турчина разыскивают по делу о легализации средств, полученных преступным путем, и подделке документов. Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял о незаконной продаже квартир компаниями, связанными с застройщиком. По версии следствия, речь идет о квартирах на общую сумму около 175 млн грн.

Турчин также публично рассказывал о знакомствах с представителями украинских политических и силовых структур. В то же время после выдвинутых обвинений он выехал за пределы Украины.

По данным правоохранительных органов и материалам дела, деятельность компаний, связанных с Турчиным, сопровождалась проблемами с разрешительной документацией и использованием номинальных руководителей предприятий. В СМИ эту схему сравнивают со строительными пирамидами, подобными истории "Элита-Центра".

Проблемы со строительством и продажей жилья затронули инвесторов в Киеве и Днепре. Люди вкладывали средства в квартиры, однако часть объектов не была достроена или возникали юридические проблемы с правами на жилье. Окончательную правовую оценку действиям фигурантов должен дать суд.

Сказки о ГУР и незаконная 22-этажка вместо паркинга

В начале мая на ряде Telegram-каналов, а впоследствии и в интернет-СМИ появилось видео скрытой съемки, на котором человек, похожий на основателя строительной группы "Дельмар" Александра Турчина, проводит встречу с обманутыми вкладчиками днепровского жилого комплекса "Миронова".

На видео этот бизнесмен пытается успокоить разгневанных людей своими — якобы высокими — связями в властных кабинетах. В частности, он убеждает слушателей, что решает проблемы строительства на уровне Главного управления разведки, напоминая, что некоторые бывшие сотрудники ГУР в настоящее время входят в руководство Офиса президента. По его словам, масштаб его связей таков, что он "не общался разве что с самим Зеленским".

Как выяснилось впоследствии, громкая бравада застройщика была обычной попыткой отвлечь внимание людей от строительных схем. В настоящее время правоохранители считают, что вместо согласованной подземной парковки компания "Дельмар" самовольно возвела на площадке в Днепре 22-этажный жилой дом, в связи с сомнениями в законности строительства которого сейчас ведется расследование.

Пока на записях речь шла о днепровских долгостроях, правоохранители заявили о раскрытии ещё одной циничной аферы, вероятно, связанной с Турчиным и его "Дельмаром" — в жилом комплексе на столичном Печерске. Как официально сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, участники схемы распоряжались этим киевским домом так, будто предыдущих владельцев не существовало. По его словам, дельцы изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы, чтобы повторно продавать квадратные метры, которые уже имели законных владельцев.

"Чтобы дополнительно затруднить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы изменили юридический адрес жилого комплекса. А спроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным. Общая сумма установленных убытков — более 175 млн грн", — говорится в посте Кравченко.

Впрочем, сидеть на скамье подсудимых Турчин явно не планировал. Сразу после начала активных следственных действий и проведения первых массовых обысков по "печерскому" делу, но ещё до заявления Кравченко, Александр Турчин поспешно сбежал за границу. 26 августа 2026 года Департамент стратегических расследований Национальной полиции официально объявил беглеца в розыск. Застройщику инкриминируют легализацию имущества, приобретенного преступным путем в особо крупных размерах, и систематическую подделку официальных документов.

Путь в крупный бизнес: от автосервиса до строительных холдингов

Трудовая биография будущего девелопера начиналась далеко от элитной недвижимости. В начале девяностых годов Александр Турчин работал обычным мастером по ремонту автомототехники на СТО кооператива "Каштан-1" в Днепре. Свой первый руководящий коммерческий опыт он приобрел в днепровской компании ООО "Орион", которая занималась неспециализированной оптовой торговлей. В течение двух лет Турчин занимал там должность заместителя директора.

Настоящим трамплином в карьере бизнесмена стала работа в родительской компании-застройщике АТЗТ "НПО "Созидатель", которая осуществляла полный строительный цикл от проектирования до обслуживания объектов. В течение пятнадцати лет Турчин прошел там путь от руководителя дочерней компании "Созидатель-Д" до председателя правления всей корпорации. Полученный опыт бизнесмен закрепил на государственной службе, где в течение одного года возглавлял государственное предприятие "Днепростандартметрология" в качестве главного государственного инспектора области по надзору.

Параллельно с бизнесом Александр Турчин строил активную публичную карьеру, став ветераном днепровской политики и продемонстрировав удивительную гибкость. Его путь охватывает четыре созыва в Днепровском городском совете (2002–2020 годы), где он успел побывать в рядах совершенно разных, а зачастую и враждебных между собой политических сил. Сначала бизнесмен избирался как самовыдвиженец, затем присоединился к "Нашей Украине", позже перешел в "Партию регионов", а свой последний мандат в горсовете 7-го созыва получил от "Оппозиционного блока", чью областную вертикаль в Днепропетровской области координировал Александр Вилкул. Именно под флагами этой силы девелопер получил стратегическое место в комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Однако в ноябре 2017 года, на фоне внутренних расколов в партии, Турчин оперативно вышел из фракции "Оппоблока" и объявил себя внефракционным депутатом, пытаясь уберечь собственные строительные проекты от политических рисков.

Корпоративная паутина: от группы "Дельмар" до международного бренда DEMA

После ухода из государственного сектора и основания собственного строительного бизнеса Александр Турчин развернул масштабную сеть частных фирм. Главным публичным лицом его империи долгое время выступал бренд "Дельмар". Однако с 2018 года Турчин официально позиционирует себя как основатель и генеральный директор компании DEMA Development, а также координатор международной группы КМГ DEMA.

Согласно официальным регистрационным данным и внутренней структуре девелопера, юридическая сеть разветвляется по нескольким направлениям:

Прямые активы бизнесмена: Александр Турчин напрямую владеет строительной фирмой ООО "Укризолит". Ему также принадлежит инвестиционная компания "Крым Реал Эстейт Делюкс" и доли в капитале предприятий "АФА-И Ко" и "Руна".

Новое руководящее крыло: Основанная в 2018 году компания DEMA Development заявлена как структура с международными инвестициями. На официальном сайте фирмы Турчин прямо указан в качестве руководителя, а среди официальных партнеров холдинга указаны "ИБК Евротехнологии", итальянская Eco-Recuperi и Delmar GMBH. Главный офис компании при этом разместили в Киеве на улице Андрея Верхогляда, 14а — по тому же адресу, где расположен скандальный жилой комплекс "Дельмар".

Семейное страхование капитала: чтобы минимизировать юридические риски, ключевые фирмы холдинга годами оформлялись на близких лиц. Официальной учредителем международной группы "Дельмар" в реестрах долгое время фигурировала его мать Галина Турчина.

Аналитическая система YouControl четко выделяет связь этой сети через общие коммуникации. Более десятка компаний группы, включая ООО "Дельмар Таун", ООО "Дельмар Арена Славутич", ООО "Дельмар Голден Таун" и ООО "Дельмар Днепр Сервис" и др., годами использовали один центральный номер телефона +380675567474.

Именно этот семейный и запутанный корпоративный фундамент позволял Турчину привлекать миллионы от частных инвесторов под различными вывесками, пока правоохранительные органы не зафиксировали масштабные финансовые махинации.

Днепровский фронт: иск о необходимости сноса высотных зданий и двести обманутых "заложников"

Реальный масштаб катастрофы вокруг объекта на улице Европейской (бывшая Миронова, поэтому объект нередко называют ЖК "Миронова") раскрывают материалы судебного дела Хозяйственного суда Днепропетровской области. Судебные разбирательства по делу продолжаются уже несколько лет. Днепровский городской совет официально требует полностью снести за счёт застройщика самовольно возведённый многоэтажный жилой комплекс. Речь идёт об огромном недостроенном объекте площадью более 25 тысяч квадратных метров.

Главная претензия мэрии заключается в отсутствии законных разрешительных документов на проведение работ. По версии истца, компания "Дельмар Днепр Сервис" не получала градостроительных условий и ограничений для проектирования этой высотки. Как утверждают юристы горсовета, участок не выделялся под масштабное жилищное строительство. По мнению истца, застройщик сначала незаконно зарегистрировал в госреестре право собственности на фиктивное недостроенное здание. Уже затем на этом основании компания заключила с городом договор аренды земли на десять лет.

Ситуацию осложняет и то, что строительная площадка расположена в пределах исторического ареала. Согласно материалам иска, на этой территории действуют строгие архитектурные ограничения из-за соседства с памятником архитектуры. Предельно допустимая высота сооружений здесь не может превышать 20 метров. Вместо этого, как утверждает городской совет, структуры Александра Турчина без надлежащих разрешений возвели 27-этажный монстр.

Самой большой трагедией этого дела стали люди. На данный момент суд привлек к процессу более 225 третьих лиц. Это обычные граждане, которые приобретали имущественные права на квартиры через компании "Дельмар Днепр Сервис", "Дельмар Инвест" и "ВТО Капитал". Люди полностью оплатили жилье, но из-за финансовой пирамиды застройщика теперь рискуют остаться без крыши над головой. Между тем представители ответчика в суде откровенно саботируют процесс. Они заявляют об аресте счетов и пребывании руководства фирмы за границей. Соответствующее постановление суда фиксирует, что ближайшее рассмотрение дела назначено на 23 сентября 2026 года.

Стоит добавить, что в июне 2026 года руководитель одной из подрядных компаний Максим Федулов открыто обвинил Александра Турчина в хищении средств инвесторов. По его версии, строительство киевских и днепровских объектов "Дельмар" полностью остановилось из-за того, что деньги вкладчиков были похищены руководством холдинга. Как утверждает подрядчик, для сбора капитала использовалась подконтрольная фирма ООО "Дельмар Днепр Сервис" с номинальным директором Аленой Сабининой, а саму схему уже сравнивают с пресловутой аферой "Элита-Центр".