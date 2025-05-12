Скандал с обысками: в НГУ сказали, отстранили ли командующего Пивненко от исполнения служебных обязанностей

В Национальной гвардии Украины прокомментировали ситуацию со скандалом вокруг командующего НГУ Александра Пивненко. Его не отстранили от должности после обысков НАБУ, поэтому бригадный генерал продолжает выполнять свои обязанности.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии. Там опровергли слухи об отстранении командующего, бригадного генерала Пивненко от исполнения служебных обязанностей.

"Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем, что командующий Национальной гвардией Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что Пивненко остается в должности и работает в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники, 9 мая в Главном управлении Нацгвардии начались обыски, в частности, по делу о нарушениях во время проведения тендеров и злоупотребления влиянием.

На следующий день Министерство внутренних дел сообщило об отстранении шести должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения ГУ Нацгвардии после обысков. Продолжается служебное расследование.

По данным СМИ, обыски 9-10 мая проводились в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии, а также дома у ряда лиц руководящего звена, среди которых:

командующий НГУ Александр Пивненко,

директора Департамента логистики ГУ НГУ Сергей Гриценко и Николай Модлинский,

начальник управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ Александр Калатынец,

начальник управления расквартирования и капстроительства Денис Ганаз,

начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) Владимир Федоровский.

Параллельно продолжается расследование, в рамках которого Пивненко подозревается в возможной причастности к получению неправомерной выгоды вместе с другими должностными лицами. Следователи предполагают, что взятка могла достигать 190 миллионов гривен и включала, в частности, новый автомобиль Toyota RAV4 и коммерческую недвижимость в Киеве.

По предварительным данным, чиновники могли извлечь эти выгоды при содействии в победе определенных компаний в государственных тендерах Нацгвардии. Речь идет о закупках, осуществляемых Центральной базой производственно-технологической комплектации.

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