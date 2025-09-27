Скандал из-за 'мертвых душ': чиновникам Киевского авиационного института сообщили о подозрении. Фото

Полиция разоблачила схему фиктивного трудоустройства в Государственном университете "Киевский авиационный институт". Чиновники этого вуза в течение 2021-2024 годов трудоустроили почти 90 граждан, которые фактически не выполняли никаких обязанностей, заработав на этом более 16,6 млн грн.

Всем трем участникам сделки сообщено о подозрении. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Как действовала схема фиктивного трудоустройства

К сделке было причастно руководство службы охраны университета. По информации правоохранителей, речь идет о бывшем начальнике отдела безопасности деятельности службы охраны, начальнике службы охраны и его заместителе.

С января 2021 года по август 2024 года они создали организованную группу и наладили систему незаконного получения денег через оформление на работу "мертвых душ".

Они подбирали "персонал", оформляли документы на их трудоустройство и табелировали рабочее время. Зарплаты поступали на банковские карты, которыми распоряжались участники схемы. В дальнейшем деньги снимались наличными и распределялись между ними.

Потери государства и изъятие доказательств

В результате преступной деятельности государство в лице Министерства образования и науки Украины понесло убытки на сумму более 16,6 млн грн. Это средства, которые могли быть направлены на реальные потребности учебного заведения или образовательные проекты.

Полицейские провели обыски в Киеве по местам проживания трех фигурантов, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, содержащие доказательную информацию.

Всем трем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и организованной группой).

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Правоохранители также направили в суд ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

